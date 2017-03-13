OFD.ru перешел на новый уровень защиты фискальных данных

Оператор фискальных данных OFD.ru («Петер-Сервис Спецтехнологии») объявил о получении нового аттестата соответствия требованиям безопасности информации, повысив уровень защищенности фискальных данных с 4 до 3 класса. Как рассказали CNews в компании, документ удостоверяет, что информационная система OFD.ru полностью соответствует уточненным требованиям ФНС России и ФСТЭК России по защите обрабатываемых фискальных данных в соответствии с законом 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники …».

OFD.ru одним из первых среди операторов фискальных данных прошел повторную экспертизу в независимой организации, аккредитованной ФСТЭК России в качестве органа по аттестации объектов информатизации – «ИнфоТеКс Интернет Траст». Созданная на первом этапе защита информационной системы ОФД была сделана с таким запасом прочности, что позволила в кратчайшие сроки выполнить дополнительные мероприятия по повышению уровня защищенности фискальных данных до 3 класса в соответствии с Приказом ФСТЭК № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственной информационной системе» и Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В 2016 году, готовясь к работе в качестве оператора фискальных данных, OFD.ru уже получал аттестат соответствия требованиям безопасности информации по 4 классу защищенности, выполняя требования законодательства. Однако через несколько месяцев после запуска полноформатного процесса обработки фискальных данных всеми операторами фискальных данных, ФНС России совместно с ФСТЭК России приняла решение о необходимости повышения уровня защищенности фискальных данных.

«Одной из главных задач деятельности в качестве оператора фискальных данных мы в OFD.ru считаем защиту коммерческих интересов наших клиентов, – отмечает директор по информационной безопасности филиала «Петер-Сервис Спецтехнологии» Сергей Вихорев, – понимая значимость и чувствительность фискальной информации для бизнеса, мы предпринимаем все необходимые меры и механизмы защиты, обеспечивающие конфиденциальность данных и исключающие любые несанкционированные действия с ними».