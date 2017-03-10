Seagate выпустила жесткий диск емкостью 12 ТБ для дата-центров следующего поколения

Компания Seagate Technology, мировой лидер в области решений для хранения данных, представила новый жесткий диск корпоративного класса емкостью 12 ТБ. Накопитель Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD емкостью 12 ТБ с гелиевым наполнением имеет ряд технических новшеств, разработанных с учетом потребностей операторов гипермасштабируемых дата-центров, сообщили CNews в Seagate.

Новый жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD емкостью 12 ТБ способен выдерживать нагрузки до 550 ТБ в год. Благодаря показателю среднего времени наработки на отказ в 2,5 млн часов и способности работать беспрерывно круглосуточно семь дней в неделю в течение пяти лет в самых требовательных средах корпоративных центров обработки данных заказчики диска получат надежность и экономию затрат на корпоративные хранилища, утверждают в компании.



Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD

Специалисты Seagate реализовали ряд новых особенностей микропрограммного и аппаратного обеспечения, которые позволили оптимизировать ключевые характеристики жесткого диска, среди них: высокомасштабируемая среда хранения данных для платформ Open Compute Project (OCP), имеющих высокое быстродействие и рационально расходующих энергию; увеличение емкости на 50%, благодаря чему операторы гипермасштабируемых ЦОД получили возможность разместить в одной стандартной стойке 42U высокопроизводительные накопители общей емкостью свыше 10 ПБ при сохранении прежних показателей занимаемой площади, массы и расхода энергии; увеличение на 21% количества операций ввода/вывода, выполняемых в расчете на ватт расходуемой электроэнергии; увеличение на 20% производительности кэширования, за счет чего ускоряется доступ к неструктурированным данным.