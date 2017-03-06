«Числовая механика» займется разработкой платформы и модулей для систем ЧПУ и промышленной автоматизации

Компания «Т-платформы», отечественный разработчик оригинальной вычислительной техники для массового ИТ-рынка, объявила о выделении направления, которое займется разработкой платформы и модулей для систем числового программного управления (ЧПУ) и систем промышленной автоматизации в рамки компании «Числовая механика». Как сообщили CNews в «Т-платформах», в основу решений «Числовой механики» будут положены процессоры и активные микросхемы российской разработки.

«Т-Платформы» поставляет высокопроизводительные аппаратные и программные средства «под ключ» с 2002 г. Реализовав более 400 проектов, «Т-Платформы» приобрели обширный опыт разработок аппаратного и программного обеспечения. Ожидается, что выделение «Числовой механики» в отдельную бизнес-единицу позволит углубить специализацию в сфере станкостроения. Программно-аппаратный комплекс, разрабатываемый «Числовой механикой», позволит использовать алгоритмы управления как на новом, так и на уже используемом оборудовании при модернизации. Разработку новых модулей на базе российских процессоров «Байкал» планируется заказывать в компании «Т-Платформы».

Потенциальная емкость рынка систем числового программного управления до 2020 г. составляет порядка 13 тыс. единиц в составе нового закупаемого оборудования по программе импортозамещения, из них доля оснащения механообрабатывающего оборудования — порядка 6 тыс. единиц. При этом доля высокотехнологичных многокоординатных обрабатывающих центров не превышает 6%. Это означает, что в ближайшие годы наиболее привлекательными технологическими группами оборудования будут простые токарные и фрезерные станки, отметили в «Т-платформах».

Поскольку в России существует дефицит станков с поддержкой полного цикла автоматизации, «Числовая механика» начнет с разработки систем ЧПУ для станков фрезерного и токарного типа. Решения «Числовой механики» позволят оснастить как станки отечественного производства, так и импортное оборудование, переоснащаемое в рамках программы импортозамещения. На сегодняшний день уже созданы прототипы решений для перечисленных видов оборудования. Также компания развивает номенклатуру периферийных модулей для системы ЧПУ, расширяя возможности обработки различных типов входных сигналов и цифровых протоколов управления. Первые пилотные проекты на российских станкостроительных заводах запланированы на вторую половину 2017 г.

«“Числовая механика” развивает платформу ЧПУ как единый конструктив для подключения любых модулей, создавая универсальное и более удобное решение для различных сегментов рынка», — заявил Андрей Шелковский, генеральный директор компании «Числовая механика».