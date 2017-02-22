Банкоматы банка «Югра» полностью готовы к приему национальных платежных карт «Мир»

Сеть банкоматов банка «Югра» полностью открыта к приему и обслуживанию карт национальной платежной системы «Мир». Таким образом, на сегодняшний день банкоматная сеть банка соответствует требованиям действующего законодательства и Центрального Банка, сообщили CNews в банке «Югра».

Обязанность банков обеспечить прием карт национальной платежной системы «Мир» в собственной сети банкоматов закреплена действующим законодательством. В январе Центробанк разослал кредитным организациям требование настроить банкоматы на работу с национальными платежными картами в срок до 1 марта 2017 г.

Как отметили в банке, «Югра» в числе первых банков-партнеров присоединился к платежной системе «Мир». Работы по настройке банкоматной сети «Югры» были проведены в конце 2016 г.

На сегодняшний день держатели карт «Мир» сторонних банков могут снимать наличные средства, а также запрашивать баланс по картам в 73 городах России. Владельцы платежных карт «Мир», эмитированных банком «Югра», также могут воспользоваться картами для оплаты мобильной связи и других услуг.

«Решение Центробанка ускорить процесс настройки банкоматных сетей и POS-терминалов для приема карт “Мир” даст мощный стимул дальнейшему развитию национальной платежной системы, — считает президент банка «Югра» Алексей Нефедов. — Мы можем отметить, что с каждым месяцем активность использования национальной платежной карты увеличивается во всех регионах России. Банк “Югра” принимает активное участие в развитии национальной платежной карты. На сегодняшний день мы уже отстроили каналы дистанционного банковского обслуживания клиентов: банкоматы и терминалы, в ближайшее время держателям карт “Мир” будет доступен весь функционал системы ДБО “Югра-online” и мобильного приложения Jugra Mobile».