«Мегафон» оптимизировал качество голосовых услуг в сёлах Белгородской области

Компания «Мегафон» запустил новую базовую станцию в Коломыцевском сельском поселении Белгородской области, увеличив географию мобильного покрытия данного района на 30%. Как рассказали CNews в «Мегафоне», новый объект связи с высоким диапазоном действия повышает качество голосового общения абонентов оператора в девяти посёлках и хуторах, входящих в состав сельского поселения. Благодаря этому запуску оценить лучший уровень голосовых услуг уже могут около 1500 жителей района.

«Мы продолжаем работать над обеспечением услугами связи жителей периферийных районов, и в этом году запланировали строительство больше десятка новых базовых станций в сельской местности, — отметил Михаил Туровский, директор Белгородского отделения «Мегафона». — Они не только улучшат качество действующих голосовых услуг, но и обеспечат наших абонентов мобильным 3G-интернетом».

В 2016 г. «Мегафон» завершил крупную техническую кампанию по развитию сетей 2G/3G, что способствовало повышению качества голосовой связи в малых населенных пунктах Белгородской области. В рамках проекта новые станции «Мегафона» появились более чем в 20 селах, деревнях и поселках Белгородчины. Важным событием также стало включение на региональной сети компании инновационной технологии HD-Voice, оптимизирующей качество речи при голосовом общении.