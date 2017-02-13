Обладатели компьютеров Mac чаще других используют соцсети для романтических отношений

В преддверии Дня святого Валентина «Лаборатория Касперского» выяснила особенности романтического поведения россиян в социальных сетях. Аналитики обнаружили специфический для виртуальной жизни феномен: поведение пользователей зависит от того, какое устройство они выбирают для выхода в соцсети, сообщили CNews в «Лаборатория Касперского».

Отношения начинаются со знакомства. Согласно результатам исследования «Как социальные сети влияют на нашу жизнь и настроение», рекордсменами среди пользователей различных устройств здесь оказались обладатели компьютеров Mac: 24% из них признались, что используют социальные сети для поиска пары, а 28% ищут там сексуальных партнеров.

Также пользователи «яблочных» компьютеров активнее остальных рассказывают в соцсетях о своих романтических приключениях: больше половины из них (52%) признались, что не пренебрегают такой возможностью. Следом за ними расположились обладатели MacBook — среди них таких оказалось 36%. При этом средний показатель по этому параметру составил чуть больше 14%.

Но как социальные сети сказались на личной жизни тех, у кого уже есть партнер? Треть опрошенных россиян (35%) призналась, что благодаря соцсетям их отношения со своей половинкой улучшились. Самыми счастливыми вновь оказались те, кто сидит за настольными Mac: среди них эта доля составила 50%. Это может быть связано с тем фактом, что пользователи Mac и общаться со своим партнером предпочитают через социальные сети. 44% из них выбирают именно этот метод коммуникации с любимыми, в то время как среди среднестатистических респондентов его поклонниками оказались только 35%.

«Мы сами не заметили, как виртуальные действия стали влиять на нашу реальную жизнь, в том числе на отношения с близкими. Конечно, в некоторых ситуациях социальные сети бывают благом: они дают шанс больше общаться с теми, с кем нельзя постоянно быть вместе. Но не стоит забывать про риски такого общения: испорченные и даже разрушенные соцсетями отношения — не миф, поэтому надо очень внимательно относиться к тому, чем вы делитесь с друзьями и как это может на них отразиться», — рассказал Андрей Мохоля, руководитель потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» напоминает, что в социальных сетях стоит придерживаться определенных правил безопасности, в частности, не стоит публиковать слишком много личной информации в открытом доступе (номер телефона, геотег на домашний адрес, данные паспорта или фото с банковской картой) — ей могут воспользоваться злоумышленники. В компании также советуют остерегаться подозрительно заманчивых предложений и никогда не пересылать сообщения, фото или видео интимного содержания: они могут быть использованы для шантажа.