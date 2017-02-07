Вышла новая Opera для компьютеров c технологией фоновой загрузки веб-страниц

Компания Opera выпустила новую версию своего браузера с технологией мгновенной загрузки страниц и механизмом оптимизации программы компилятором (Profile Guided Optimization). В прошлом году в Opera появился целый набор новых функций. Сегодняшнее обновление сфокусировано исключительно на том, чтобы сделать браузер супербыстрым, сообщили CNews в Opera.

Одновременно с тем, как веб-контент становится все тяжелее, пользователи ожидают все более быстрой загрузки веб-страниц. «Веб-браузеры должны развиваться еще быстрее, чтобы соответствовать ожиданиям пользователей. В прошлом году мы ускорили браузер Opera благодаря встроенной блокировке рекламы, оптимизации скорости загрузки страниц и более быстрому запуску. Теперь с технологией мгновенной загрузки страниц мы еще больше увеличили скорость браузера, сведя время загрузки страницы почти к нулю», — рассказал Кристиан Колондра, руководитель разработки браузера Opera для компьютеров.

По словам представителей компании, в основе технологии мгновенной загрузки страниц лежит алгоритм, который позволяет браузеру Opera предугадывать, какой веб-сайт пользователь вводит в адресной строке и начинать загрузку страницы в фоне еще до нажатия клавиши enter.

Данная технология способна запоминать, ввод какого URL привел к загрузке той или иной веб-страницы. Например, если пользователь многократно вводит kommersant.ru, то браузер научится загружать «Коммерсант» еще в фоне уже на этапе ввода адреса сайта. Кроме этого, каждый раз при поиске той или иной информации с помощью адресной строки, браузер будет загружать в фоне наиболее релевантные для пользователя страницы.



Opera для компьютеров стал на 13% быстрее c технологией фоновой загрузки веб-страниц

По оценкам компании, новая версия запускается на 13% быстрее, чем Opera 42. Более того, движок браузера стал еще более производительным, что подтверждено целым рядом бенчмарков, таких как Speedometer (на 60,3% быстрее по сравнению с Opera 42), JetStream (7,7%) и Octane (3,35%).

Такие показатели стали возможными, благодаря технологии оптимизации программы компилятором (Profile Guided Optimization), которая способствует значительному повышению скорости работы ПО на Windows, указали в Opera. С помощью PGO Opera может обрабатывать компилированные данные быстрее путем выбора наиболее важных сценариев, при этом компилятор способен определять важность того или иного кода.