В январе объем платежей через ЕПГУ превысил 1 млрд руб.

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о том, что в январе 2017 г. через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru было совершено 982 тыс. успешных платежей на рекордную сумму p1,1 млрд. Это почти половина суммы всех платежей, произведенных через ЕПГУ в 2015 г., и седьмая часть общего объема платежей 2016 г. Количество платежей в январе 2017 г. в три с половиной раза превысило аналогичный показатель предыдущего года: в январе 2016 г. пользователи совершили 273 тыс. успешных платежей на сумму p321 млн, сообщили CNews.

«Такой значительный рост объема платежей через ЕПГУ связан с активным развитием самого портала. Ежемесячно на сайте регистрируется около двух млн пользователей, сейчас их уже более 40 млн. Все большее количество государственных услуг становится доступно гражданам в электронном виде, а сам электронный формат их получения набирает популярность благодаря удобству. Мы активно развиваем платежные сервисы на Едином портале госуслуг», — заявил замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев.

В настоящее время на ЕПГУ доступна оплата налогов, пошлин за госуслуги, штрафов и задолженностей. Оплатить начисления можно с помощью банковских карт, электронных кошельков, со счета мобильного телефона или скачав квитанцию для оплаты через банковское отделение.