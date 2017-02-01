VMware в 2016 году увеличила выручку на 8%

Компания VMware, Inc. объявила финансовые итоги своей деятельности за четвертый квартал и весь 2016 г. Выручка компании за отчетный квартал составила $2,03 млрд, на 9% превысив аналогичный показатель 2015 г. В свою очередь, выручка по итогам 2016 г. по стандарту GAAP увеличилась по отношению к показателю 2015 г. на 8% до $7,09 млрд, а не по GAAP — на 7%, сообщили CNews в VMware.

Итоги четвертого квартала

Доходы от продажи лицензий на программное обеспечение составили $887 млн, что на 8% больше по сравнению с тем же периодом 2015 г.

Чистая прибыль по стандарту GAAP составила $441 млн, или $1,04 на разводненную акцию, увеличившись на 18% по сравнению с $373 млн, или $0,88 на разводненную акцию, за четвертый квартал 2015 г. Чистая прибыль не по GAAP за отчетный квартал составила $597 млн, или $1,43 на разводненную акцию, увеличившись на 13% по сравнению с $534 млн, или $1,26 на разводненную акцию, за четвертый квартал 2015 г.

Операционная прибыль по GAAP достигла $543 млн, что на 21% больше результатов четвертого квартала 2015 г. Операционная прибыль не по GAAP составила $747 млн, увеличившись на 14% по сравнению с тем же периодом 2015 г.

Денежные поступления от основной деятельности за четвертый квартал составили $463 млн, поток свободных денежных средств за четвертый квартал — $419 млн. Выручка и последовательное изменение доходов будущих периодов увеличились в годовом сравнении на 13%. Доходы от продажи лицензий и последовательное изменение лицензионных доходов будущих периодов увеличились в годовом сравнении на 14%.

Итоги 2016 года

Доходы от продажи лицензий составили $2,79 млрд, что на 3% больше по сравнению с 2015 г.

Чистая прибыль по GAAP составила $1,19 млрд, или $2,78 на разводненную акцию, что на 19% больше показателя 2015 г. ($997 млн, или $2,34 на разводненную акцию). Чистая прибыль не по GAAP составила $1,86 млрд, или $4,39 на разводненную акцию, что на 8% превысило показатель 2015 г. ($1,73 млрд, или $4,06 на разводненную акцию).

Операционная прибыль достигла $1,44 млрд по GAAP, что на 20% больше результатов 2015 г., и $2,29 млрд не по GAAP, что на 9% больше аналогичного показателя 2015 г.

Денежные поступления от основной деятельности составили $2,38 млрд, а поток свободных денежных средств — $2,23 млрд.

По состоянию на 31 декабря 2016 г. денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные инвестиции составили $7,99 млрд, а доходы будущих периодов — $5,62 млрд.

Другие события и выводы

Компания также объявила, что совет директоров одобрил обратный выкуп простых акций класса А на сумму до $1,2 млрд до конца 2018 финансового года, который заканчивается 2 февраля 2018 г. Акции будут приобретаться постепенно на свободном рынке или через частные сделки в зависимости от рыночных условий. Разрешение на обратный выкуп акций является дополнением к текущей программе выкупа акций на $500 млн, анонсированной в декабре 2016 г.

«Четвертый квартал сильного с финансовой точки зрения 2016 года стал одним из самых стабильных кварталов для VMware за годы работы, — заявил Пэт Гелсингер, главный исполнительный директор VMware. — Мы рады успехам наших продуктов и энтузиазму заказчиков в отношении нашей облачной стратегии. Мы верим, что создали наиболее полную и функциональную гибридную облачную архитектуру, которая предлагает заказчикам свободу и контроль в управлении их инфраструктурой».

Зейн Роу, исполнительный вице-президент и главный финансовый директор VMware, в свою очередь добавил: «Это был очень хороший год для VMware с твердой выручкой и ростом прибыли и денежных поступлений, а также значительным количеством капитала, возвращенного акционерам в форме обратного выкупа акций. Мы рады объявить о разрешении дополнительного обратного выкупа акций на сумму $1,2 миллиарда, который должен быть осуществлен до конца фискального 2018 года».