«Барс Груп» расширила функциональные возможности ГИС промышленности

Компания «Барс Груп», дочерняя компания «Национального Центра Информатизации» (НЦИ), модернизировала государственную информационную систему, которая содержит и обрабатывает развернутые данные о состоянии российской промышленности. Улучшения коснулась аналитических сервисов и подсистемы управления нормативно-справочной информацией, сообщили CNews в «Барс Груп».

Заказчиком проекта выступил Фонд развития промышленности. Совместно с компанией IBS проведена модернизация подсистемы формирования аналитических отчетов, которая обеспечит руководство Министерства промышленности и торговли РФ оперативной аналитикой о состоянии промышленного комплекса. Модуль позволяет формировать отчеты на основании таких данных, как количество заявок на проекты, бюджет проектов, количество договоров, объем налоговых поступлений и планируемых инвестиций в реальный сектор экономики, объем выручки от реализации проектов и др.

Система была создана для автоматизации сбора и обработки информации, необходимой при реализации промышленной политики, информирования о предоставляемой предприятиям поддержке, а также для оптимизации обмена информацией о состоянии промышленности и прогнозе ее развития. Основные подсистемы разработаны и внедрены в 2015 г. Функциональные сервисы на их базе позволяют решать такие задачи, как мониторинг финансово-экономического состояния предприятий и выявление рисков его ухудшения, предоставление субсидий и мер господдержки через электронное взаимодействие предприятий с департаментами Минпромторга России, получение информации из открытых федеральных реестров и информационных систем о субъектах деятельности в сфере промышленности.

ГИС промышленности содержит большой объем разнородной нормативно-справочной информации. Для устранения дублирования и противоречивости данных, используемых пользователями в ежедневном режиме, снижения издержек на их хранение и обработку в систему внедрен MDM-модуль. Он позволит централизованно хранить нормативно-справочную информацию, консолидировать данные справочников и классификаторов, обеспечить к ним доступ пользователей и распространение согласованных данных по всем приложениям.

Результатом внедрения стало приведение записей справочников к стандартному, легко идентифицируемому виду, устранение неактуальной и дублирующейся информации, организация единого пространства очистки справочников, обработки и контроля содержимого. Модуль станет основой для создания всероссийского каталога продукции, указали в «Барс Груп».

В системе сформировано порядка 40 справочников объемом от 100 до 10 тыс. записей. Проведена интеграция с различными системами: АИС «Налог», ЕС НСИ, подсистема аналитических сервисов, портал ГИСП.