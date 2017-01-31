E-Com за год увеличил базу интеграционных решений в полтора раза

В 2016 г. провайдер электронного документооборота E-Com участвовал в разработке более чем 40 интеграционных проектов крупных розничных сетей. Это в полтора раза больше, чем в 2015 г. В основе проектов — внедрение системы обмена EDI-сообщениями и юридически значимыми документами в электронном виде. За год было реализовано 130 документов по технологии EDI и 68 юридически значимых, подписываемых электронной подписью, сообщили CNews в E-com.

По заявлению руководителя департамента интеграционных решений компании E-com Эдуарда Кишковского, в основном разработки касаются настройки типовых EDI-сообщений. «Внедрение в этом случае не составляет особого труда. Таких стандартных решений насчитывается порядка 300, и для них уже есть готовые интеграционные модули и коннекторы. Благодаря этому можно быстро достичь высокой эффективности от электронного документооборота: полностью автоматизировать передачу большого объема данных и, таким образом, оптимизировать операционные затраты», — добавил он.

В целом на сегодняшний день в портфеле E-Com — интеграция более 130 учетных систем 2 тыс. клиентов. Преимущественно работа ведется с программным обеспечением «1С», так как это наиболее часто встречаемая система в корпоративной инфраструктуре, отметили в компании. Однако ИТ-специалисты провайдера нередко сталкиваются и с нетипичными запросами по таким системам, как SAP, Oracle, SuperMag и другими. В этом случае готовится индивидуальное решение, которое адаптируется под техническое задание клиента. Специалисты E-Com анализируют полученную информацию и предлагают свое решение.