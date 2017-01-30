«Хомнет консалтинг» автоматизирует бухгалтерскую систему «Либра Капитал» согласно ОСБУ

Компания «Хомнет консалтинг» и ИК «Либра Капитал» подписали контракт на реализацию проекта автоматизации учёта и подготовки отчётности на ЕПС с помощью решения «Хомнет НФО». Об этом CNews сообщили в «Хомнет консалтинге».

ИК «Либра Капитал» приняла решение привести действующую автоматизированную систему учёта к ОСБУ в рамках реализации требований ЦБ РФ к предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчётности по новым отраслевым стандартам.

Для этого было выбрано решение «Хомнет НФО» — собственная разработка компании «Хомнет консалтинг». Решение предназначено для ведения учёта на ЕПС в соответствии с ОСБУ и автоматизации процесса подготовки отчётности по новым отраслевым стандартам.

«Наличие в системе функционала, позволяющего автоматизировать операции с ценными бумагами, стало ключевым критерием в выборе решения. Специалисты “Хомнет консалтинг” уверенно продемонстрировали разработанную методологию учёта финансовых инструментов и функциональный состав подсистемы “Финансовые инструменты” в составе своего продукта», — рассказал Дмитрий Нехорошев, директор ИК «Либра Капитал».

Полный переход представителей профессиональных участников рынка ценных бумаг на применение нового плана счетов бухгалтерского учёта и отраслевых стандартов бухгалтерского учёта осуществится с 1 января 2018 г. При этом тестовую отчётность за первый квартал 2017 г., составленную в соответствии с новыми требованиями, компании должны предоставить уже в текущем году.