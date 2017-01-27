Роскомнадзор: Доля незаблокированных операторами запрещенных ресурсов заметно снизилась

Согласно официальной информации Роскомнадзора, доля незаблокированных операторами связи запрещенных ресурсов, приходящаяся на одного оператора, заметно снизилась – с 0,49 % до 0,07 %. В том числе уменьшился процентный показатель незаблокированных ресурсов, внесенных в Единый реестр в соответствии с ФЗ № 398-ФЗ (экстремизм) – с 0,14 % до 0,09 %.

В проверках соблюдения операторами связи требований по ограничению доступа к запрещенной информации участвуют все территориальные управления ведомства. На постоянной основе органами Роскомнадзора контролировалось 47% операторов связи. Наибольшее количество протоколов было составлено в Южном федеральном округе (140) наименьшее – в Северо-кавказском (12). По фактам выявленных нарушений в 2016 г. возбуждено 478 дел об административных правонарушениях, по которым принято 409 судебных решения об удовлетворении исковых требований Роскомнадзора.

Круглосуточный контроль блокирования доступа к запрещенной для распространения информации с 1 декабря 2016 г. осуществляется автоматизированной системой «Ревизор». В настоящее время данная система контролирует 3684 оператора связи, оказывающих услуги доступа к интернету.

7 октября 2016 г. Государственная Дума РФ приняла в первом чтении проект федерального закона, устанавливающий ответственность операторов связи за неисполнение обязанности по ограничению доступа к информации, распространение которой запрещено в России.