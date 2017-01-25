Abbyy представила FineReader 14

Abbyy представила новый продукт FineReader 14, объединивший все необходимые инструменты для работы с PDF и бумажными документами. Как рассказали CNews в компании, полностью обновленный Abbyy FineReader позволяет не только распознавать тексты, но и полноценно работать с PDF-файлами и документами в других форматах: создавать, просматривать, комментировать, редактировать, утверждать, сравнивать и защищать их. Теперь офисные сотрудники при помощи одной универсальной программы могут удобно и быстро решать самые разные задачи, связанные с документами, а компании – экономить средства на покупку, поддержку ПО и обучение сотрудников.

По результатам исследования Abbyy, формат PDF продолжает набирать популярность – 60% менеджеров отмечают ежегодный рост PDF среди рабочих файлов. Также, несмотря на внедрение электронного документооборота, сотрудники офисов продолжают работать с бумажными документами – 68% отмечают рост их количества. При этом 78% офисных сотрудников тратят более половины времени на работу с документами в различных форматах.

Чтобы сотрудники могли свободно решать множество задач при работе с документами разных типов, раньше компании приобретали и устанавливали целый набор программ. Теперь есть универсальный Abbyy FineReader 14.

«Вместе с пользователями Abbyy FineReader прошел долгий путь. Мы представляем не просто новую версию известной программы, а новый продукт. Abbyy FineReader 14 объединил в себе лидирующие технологии распознавания текстов Abbyy OCR и нужные инструменты для работы с различными типами PDF-файлов, чтобы стать универсальным помощником и освободить время для действительно важных вещей», – сказал Иван Бодягин, вице-президент, директор департамента продуктов для распознавания текстов компании Abbyy.

Существуют три редакции Abbyy FineReader 14. Standard предназначен для использования дома или в небольших компаниях. Сочетает в себе лидирующие технологии распознавания текстов и нужные инструменты для работы с различными типами PDF. Стоимость составляет 6990 руб. за версию для скачивания (бессрочная лицензия).

Business – это оптимальная редакция для использования в небольших и средних компаниях. Включает приложение Abbyy Hot Folder для автоматической обработки документов по расписанию (до 5000 страниц ежемесячно), поддерживает работу в локальной сети. Стоимость составляет 11990 руб. за версию для скачивания (бессрочная лицензия).

Enterprise – это полная редакция программы для средних и крупных компаний. Включает Abbyy Hot Folder для автоматической обработки документов по расписанию (до 10000 страниц ежемесячно). Дополнительно поддерживает сравнение документов. Стоимость составляет 38990 руб. за версию для скачивания (бессрочная лицензия).

Для всех редакций также доступны годовые лицензии. Редакции Business и Enterprisе поддерживают несколько типов лицензий для гибкой установки в компаниях с разной ИТ-инфраструктурой. При закупке от 3 лицензий предусмотрена скидка.