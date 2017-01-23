«Вымпелком» готовится к запуску 5G

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») объявила о подписании соглашения по совместному изучению и тестированию технологий, лежащих в основе сетей 5G. Сотрудничество с Huawei призвано определить шаги по развитию сетей «Билайн» на пути к 5G в рамках стратегии цифровой трансформации «Вымпелкома». Кроме того, целью сотрудничества является помощь Huawei в создании решений, отвечающих требованиям рынка, сообщили CNews в «Вымпелкоме».

По условиям соглашения планируется, что в первом квартале 2017 г. будут проведены испытания инновационных технологий LTE-U (LTE-Unlicensed) и функций LTE-Advanced Pro, призванных улучшить пользовательский опыт в части передачи данных. Данные исследования помогут Huawei разработать новые технологии и стандарты, а «Вымпелкому» — создать сети нового поколения, оптимизировать качество услуг и запустить новые цифровые сервисы для клиентов.

В течение 2017 г. компании намерены разрабатывать и тестировать технологии интернета вещей, машинного взаимодействия (M2M), виртуального радио, а также решения для общественной безопасности. Кроме того, стороны договорились в этом году протестировать ряд возможностей, позволяющих увеличить скорость и уменьшить задержки в сети при передачи данных.

«Основная причина наших инновационных изменений — это желание предоставить клиентам передовые цифровые услуги. Развитие новых сетей — один из главных приоритетов “Вымпелкома”. Мы уверены, что в этом году объем потребления мобильных данных будет увеличиваться, — заявил Сергей Кнышев, директор по развитию сети «Вымпелком». — По итогам четвертого квартала 2016 года мы видели рост LTE-трафика более чем в 2 раза по отношению к предыдущему году. Понимая высокую востребованность новых технологий и стандартов, мы находимся в поисках партнеров, которые помогут нам трансформироваться в цифровую компанию. Данное сотрудничество позволит нам сделать первый шаг навстречу принципиально новому качеству услуг и связи для наших клиентов».

«Несмотря на то, что коммерческое использование сетей 5G ожидается в 2020 году, мировые операторы понимают, что существенные изменения инфраструктуры, модернизация операционной деятельности и создание экосистемы должны начаться уже сейчас. Мы рады выступить в качестве стратегического партнера “Вымпелкома” в процессе перехода к сетям будущего», — отметил Чжао Лэй (Zhao Lei), директор департамента по работе с ключевыми клиентами компании Huawei в России.