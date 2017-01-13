«Ростелеком» вывел экспертизу техдокументации проектов строительства на Единый портал госуслуг в Северной Осетии

Компания «Ростелеком» выполнила работы по обеспечению возможности предоставления услуги «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) с использованием региональной инфраструктуры электронного правительства РСО-Алания. Об этом CNews сообщили в «Ростелекоме».

Компания является исполнителем работ по переводу госуслуг на ЕПГУ. Проект призван повысить удобство получения госуслуг в электронном виде для жителей за счет возможности заказать федеральные и региональные госуслуги на модернизированной версии ЕПГУ.

«Градостроительные ошибки исправить не только трудно и дорого, но и в большинстве случаев просто невозможно. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий является своего рода защитным барьером для того, чтобы технически неграмотные и опасные для жизни и здоровья граждан проектные решения не были реализованы при строительстве, — заявил Михаил Гассиев, руководитель государственного автономного учреждения РСО-Алания «Государственная экспертиза проектов строительства». — Мы активно используем современные информационные технологии в целях облегчить каждому заказчику процесс прохождения экспертизы проектной документации. В частности, вывод услуги на ЕПГУ в разы облегчит ее прохождение, позволит проводить экспертизу оперативно, прозрачно и комфортно для наших клиентов».

«“Ростелеком” оперативно выполнил свои обязательства по контракту: в сжатые сроки компания провела анализ административного регламента предоставления услуги; было разработано частное техническое задание, а также интерактивная форма технологического процесса оказания услуги в электронной форме для размещения на ЕПГУ», — подвел итоги проекта Александр Бизиков, заместитель директора Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментом.

Согласно постановлению Правительства РФ от 7 декабря 2015 г. N1330, предоставление документов для проведения государственной экспертизы в электронной форме допускается с 1 января 2017 г.

Для получения доступа к сервису подачи заявления на проведение государственной экспертизы в электронном виде необходимо иметь зарегистрированную учётную запись на едином портале государственных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru.