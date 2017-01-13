 

Минэкономразвития РФ: замена водительских прав стала доступнее

Интеграция Внедрения
мобильная версия
, Текст: Владимир Бахур

Минэкономразвития России в 2016 году выступило с инициативой, о передаче государственной услуги по замене водительских удостоверений в многофункциональные центры (МФЦ). Как рассказали CNews в ведомстве, за год в подразделения ГИБДД Московской области для замены водительских удостоверений обратилось более 200 тыс. человек. 

В последнее время очередей  стало меньше, но полностью они не исчезли. Теперь эту услугу начали оказывать в МФЦ Подмосковья. 

С 29 декабря 2016 года МФЦ Раменского муниципального района принимает документы на новые водительские удостоверения взамен старых, утерянных или  с истекшим сроком действия. Услуга оказывается независимо от места жительства заявителя. Список документов для оформления прав в МФЦ тот же, что и в ГИБДД: паспорт, медицинская справка и старое водительское удостоверение.  Сфотографироваться можно непосредственно в МФЦ. 

В ближайшее время в МФЦ Раменского района станет возможно получить и международные права. С первого февраля 2017 года услуга по замене водительских удостоверений будет оказываться во всех МФЦ Московской области.

Как «Инвитро» автоматизировала процесс диагностики с помощью Agfa Healthcare Как cоздавался смартпэд: рассказывают HP, Microsoft и Treolan

Публикации в блогах Клуба CNews: