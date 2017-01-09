Андрей Галковский вновь возглавит R-Style Softlab

Компания R-Style Softlab объявила о кадровых изменениях. На пост генерального директора назначен Андрей Галковский. Решение о назначении принято советом директоров компании, сообщили CNews в R-Style Softlab.

Андрей Галковский родился в Севастополе, имеет два высших образования — техническое (Черноморское высшее военно-морское училище) и финансовое (Академия бюджета и казначейства Министерства финансов РФ). В сфере информационных технологий работает более 20 лет. В 1991-1997 гг. служил в аналитическом отделе Информационного центра ВМФ РФ, в 1998-2000 гг. являлся руководителем информационного отдела в Федеральном казначействе Министерства финансов РФ, в 2000-2001 гг. занимал пост технического директора софтверной компании.

В 2006 г. Андрей Галковский перешел в R-Style Softlab на должность заместителя генерального директора. В 2011-2015 гг. возглавлял компанию.

Михаил Дробышевский, занимавший должность генерального директора в течение 2016 г., продолжит работу в компании в качестве советника по общекорпоративным вопросам.