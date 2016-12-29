Жители Вятского края за год удвоили потребление трафика с сети 4G МТС

МТС объявил о росте объемов потребления мобильного data-трафика в сети LTE МТС в Кировской области. Как рассказали CNews в компании, за год, с ноября 2015 по ноябрь 2016, объем мобильного трафика, переданного в регионе на 4G скоростях вырос почти двое.

За год общее потребление data-трафика абонентами МТС в Вятском крае увеличилось почти в полтора раза. В ноябре текущего года жители Кировской области сгенерировали объем данных, эквивалентный почти 190 тыс. фильмов в HD-качестве. В свою очередь, жители столицы уделили больше внимания сети «четвертого поколения» – почти каждый второй мегабайт был передан на 4G-скоростях.

Рост объемов потребления мобильного трафика абонентами МТС в Вятском крае стал возможен благодаря продолжающемуся развитию сетей «третьего» и «четвертого» поколений на территории региона, наличию доступных и современных гаджетов в рознице и появлению тарифов для активного пользования мобильным интернетом, таких как SMART «Безлимитище».

«Мы стремимся предоставлять своим абонентам в Кировской области самые современные телекоммуникационные сервисы. Когда мы говорим о мобильном интернете, речь идет о комплексе факторов, среди которых скорость передачи данных, покрытие и, безусловно, наличие устройств для «интернет-серфинга», поэтому мы продолжаем развивать свою инфраструктуру, повышаем доступность гаджетов в собственной розничной сети и, что важно, предлагаем тарифные планы, которые позволяют пользоваться мобильным интернетом, не задумываясь о трафике», — отметил директор МТС в Кировской области Максим Исаев.