«Ростелеком» представил бизнесу Северной Осетии новые телеком-сервисы

«Ростелеком» провел презентацию новых услуг для представителей государственных и бизнес-структур Северной Осетии. Как рассказали CNews в компании, основной акцент был сделан на сервисах «Виртуальный Центр обработки данных (ЦОД)» и «Новая телефония».

Евгений Гальцев, директор Северо-Осетинского филиала «Ростелекома», отметил: «Сегодня мы постарались донести до наших клиентов преимущества достаточно новых, но уже востребованных услуг. Так, к примеру, при подключении «Новой телефонии» клиент получает многоканальный телефонный номер без привязки к местоположению с возможностью совершения вызовов из любой точки мира, где есть доступ к интернету. Также это возможность объединить удаленные офисы в единую сеть с короткой нумерацией Это, безусловно, открывает большие перспективы для бизнеса. Мы довольны итогом встречи, так как увидели интерес клиентов и с несколькими из них уже договорились о подключении этих услуг».

«Виртуальный ЦОД» служит для хранения данных, предоставления вычислительной и сетевой виртуальной инфраструктуры с заданными характеристиками. Для клиентов, желающих создать собственную ИТ-инфраструктуру, «Ростелеком» предлагает продукт «Управляемые услуги связи». Это аренда сетевого оборудования ведущих мировых производителей плюс услуги по его администрированию специалистами «Ростелекома».

При этом большинство услуг «Ростелекома» для корпоративных клиентов предоставляются бесплатно на тестовый период, их качество можно оценить без каких-либо затрат. При продолжении сотрудничества «Ростелеком» гарантирует клиентам не только широкий выбор сервисов, но и круглосуточную техподдержку.