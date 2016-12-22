Рекламодатели myTarget и соцсетей Mail.Ru Group смогут создавать look-alike аудитории

В рекламных интерфейсах myTarget и «ВКонтакте» появилась возможность создания look-alike аудиторий. Настройка позволит таргетировать рекламу на тех пользователей, которые по множественным характеристикам похожи на существующих клиентов рекламодателя, сообщили CNews в Mail.Ru Group.

Look-alike аудитории — расширенный аудиторный таргетинг, в основе которого лежат модели поведения пользователей, достигших заданных целей на сайте или в приложении. Рекламодатели могут использовать различные источники для создания похожей аудитории: например, выгрузку из CRM-системы, контактные данные, собранные в ходе рекламной акции, или данные, полученные в ходе сбора аудитории ретаргетинга на сайте. При помощи математического моделирования алгоритм находит пользователей с похожими характеристиками и формирует из них аудиторию. Теперь рекламодатели «ВКонтакте» и «Одноклассников» смогут создавать look-alike аудитории через интерфейс личного кабинета myTarget или «ВКонтакте», рассказали в компании.

«С помощью похожих аудиторий рекламодатели смогут найти “ВКонтакте” пользователей, которые похожи на уже существующих клиентов по социально-демографическим или поведенческим характеристикам, географии и интересам. Таким образом охват рекламной кампании может быть расширен на аудиторию, которой потенциально интересны предлагаемые товары или услуги», — отметил Александр Круглов, директор по развитию «ВКонтакте».

«Сложные и современные технологии машинного обучения, лежащие в основе построения Look-alike таргетингов, теперь доступны всем рекламодателям сервиса myTarget. Для этого всего лишь нужно загрузить данные о своих клиентах и нажать пару кнопок в интерфейсе, — заявил Роман Кохановский, директор по продажам проекта myTarget. — Используя Look-alike таргетинг, рекламодатели могут найти среди многомиллионной интернет-аудитории только тех, кто с высокой вероятностью станет их клиентом, и показать рекламу только им».

Рекламодатель также сможет указать желаемое соотношение между точностью попадания в аудиторию и охватом (при большей точности охват будет уменьшаться, и наоборот). Исходный размер аудитории должен составить не менее 3 тыс. пользователей для myTarget и не менее 1 тыс. пользователей для «ВКонтакте».

Созданная в myTarget look-alike аудитория ежедневно пересчитывается по причине возможных изменений базовой аудитории.

Таргетинг на похожие аудитории уже доступен в myTarget. Подбор похожих аудиторий «ВКонтакте» постепенно станет доступен всем рекламодателям в ближайшее время, указали в Mail.Ru.