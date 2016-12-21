Eset: каждый пятый пользователь заклеивает веб-камеру изолентой

Согласно данным опроса, проведенного Eset среди 2200 респондентов, 20% российских интернет-пользователей заклеивают изолентой веб-камеру ноутбука. Как рассказали CNews в компании, участники опроса выбирали подходящий вариант ответа на вопрос «Могут ли хакеры взломать веб-камеру вашего ноутбука?».

Больше трети опрошенных в талантах киберпреступников не сомневается – 39% респондентов выбрали ответ «Конечно, на то они и хакеры». Еще 20% участников опроса ESET косвенно подтверждают серьезность угрозы. Эти респонденты во избежание хакерских атак уже заклеили камеры изолентой.

18% респондентов не отрицают, что хакеры способны получить удаленный доступ к веб-камере, но уверены в эффективности своего антивирусного ПО. Они выбрали ответ «Меня защитит антивирус». 13% опрошенных беспечно полагают, что взлом веб-камеры угрожает разве что знаменитостям, а «простым смертным» бояться нечего.

Наконец, 10% вообще не верят сообщениям о взломе веб-камер – по их мнению, это выдумки.

По сравнению с прошлогодним опросом, вера в способности хакеров уменьшилась. В 2015 году 52% респондентов были убеждены, что их камеру могут взломать, а 17% пользовались изолентой. 12% респондентов сомневались, что их веб-камера может заинтересовать хакеров, 11% полностью доверяли своему антивирусу, а 8% были убеждены, что подобный взлом – выдумка.

Опрос Eset проводился в декабре 2016 г. среди подписчиков официальных групп Eset Russia в соцсетях и пользователей портала «Мы Eset ».

Антивирусные продукты Eset NOD32 поддерживают функцию «Защита веб-камеры», которая контролирует процессы и приложения, пытающиеся получить доступ к камере ПК или ноутбука.