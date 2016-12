«ВКонтакте» представила VK Live — собственное решение для прямых трансляций

«ВКонтакте» объявила о выпуске собственного приложения для прямых трансляций видео. Как рассказали CNews в компании, мобильное приложение VK Live уже доступно в App Store, версия для Android появится в ближайшее время.

VK Live — это приложение для ведения прямого эфира из любой точки мира, которым может воспользоваться каждый пользователь «ВКонтакте». Трансляция видео доступна как в самом приложении, так и на личных страницах и сообществах социальной сети. На первом экране VK Live доступен список всех активных трансляций.

Одним из ключевых решений, отличающих VK Live от других подобных продуктов на рынке, стала возможность монетизировать собственные трансляции — авторы прямых эфиров смогут зарабатывать на своих видео благодаря возможности отправок подарков от зрителей.

Михаил Карпов, руководитель продукта «Видео», отметил: «Зрители смогут поддержать кумиров с помощью новых подарков, которые доступны только в VK Live. Авторы трансляций получат не только приятный виртуальный сувенир, но и смогут заработать деньги вместе с каждым полученным подарком».

В сентябре 2016 г. «ВКонтакте» запустила бета-тестирование стриминговой платформы для игровых трансляций на сайте. Социальная сеть транслировала все самые значимые киберспортивные соревнования, включая The International, The Boston Major, матчи всех звёзд League of Legends. Тестирование прямых эфиров началось в сентябре 2015 г.: с того момента участие в #VKLive приняли мировые звёзды шоу-бизнеса и спортсмены, политики и бизнесмены.