«Первый ОФД» упростил работу с сервисом обработки фискальных данных

Компания ЭСК (бренд «Первый ОФД») представила на рынок обновленный релиз своих сервисов оператора фискальных данных. Новый функционал программного обеспечения «Первого ОФД» призван облегчить работу с системой как для крупных розничных сетей, так и для индивидуальных предпринимателей, сообщили CNews в ЭСК.

Как отмечается, «Первый ОФД» обновил продукт сразу по нескольким ключевым направлениям.

Автоматическое подключение кассы на основе отчета о регистрации ККТ: теперь для того, чтобы увидеть кассу в личном кабинете клиента, нет необходимости в ручном вводе информации — при отправке отчета о регистрации ККТ касса автоматически появляется в списке кассовой техники.

Поддержка электронных ключей JaCarta: клиенты, осуществляющие продажу алкогольной продукции и подключенные к системе ЕГАИС, смогут использовать привычную им корпоративную электронную подпись (КЭП) JaCarta для организации юридически значимых взаимоотношений с «Первым ОФД».

Формирование структуры сети продаж: теперь клиенты в личном кабинете и мобильных приложениях могут объединять свои кассы по торговым точкам — на основе данных о месте установки из отчета о регистрации кассы группируются в автоматическом режиме.

Выгрузка данных: в обновленном личном кабинете клиенты могут выгрузить переданные ими данные по каждой ККТ в необходимом разрезе. Данная возможность окажется полезной для организации сверки передаваемых в ОФД данных с данными во внутренних информационных системах компании и устранения причин возможных расхождений, отметили в ЭСК.

«Обладая большим опытом в области обработки фискальных данных, мы наладили каналы получения обратной связи от наших клиентов и партнеров. Это необходимая часть технологического процесса, — рассказал Алексей Краснопольский, директор по продукту «Первого ОФД». — Мы стремимся быстро отвечать на запросы рынка, непрерывно работая над продуктом и находясь в постоянном поиске простых и удобных решений. Гибкость и способность находить ответы на ключевые запросы клиента, сохраняя при этом должное качество — вот главная задача, которую мы ставим перед собой».

Обновленный функционал доступен как для новых, так и для существующих клиентов компании. По данным компании, с сентября в системе «Первого ОФД» обработано более 2 млн чеков.