Облачные сервисы 2025
Российский облачный рынок растет в полтора раза быстрее, чем рынок ИТ в целом во многом благодаря спросу на инфраструктурные и платформенные сервисы. Разрыв между структурой российского и мирового рынков сокращается по нескольким причинам: миграция с зарубежных на российские платформы, отказ от собственных ЦОДов, высокий спрос на GPU и высокопроизводительные вычисления. Компании переходят от SaaS к кастомизированным решениям, все чаще выбирают мультиклауд и разнообразные облачные сервисы.
Большая часть российских компаний все еще используют частное или гибридное облако. Однако спрос на публичные и гибридные облака увеличивается вместе с развитием экосистемы облачных провайдеров. Впереди целый ряд технологических вызовов — развитие бессерверных архитектур и контейнеризации, необходимость интеграции с ИИ-платформами и инвестиций в совместимость и экосистемы решений. Однако российские компании доказали, что способны создавать высококлассные продукты даже в условиях ограничений.
26.12.2025
Бум спроса на ИИ-вычисления будет главным драйвером роста российского облачного рынка в 2026 г.
Российский облачный рынок развивается в непростых условиях. Несмотря на небольшое снижение ключевой ставки ЦБ, она все еще тормозит инвестиции в крупные проекты. Не удалось решить и проблему нехватки квалифицированных кадров. Однако рост облачного рынка неизбежен. Бизнес будет продолжать инвестировать в цифровизацию, внедрять искусственный интеллект, использовать мультиоблачные решения.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики SaaS в России
|
№2024
|
№2023
|
Компания
|
Выручка от SaaS-проектов в 2024 г., ₽ млн без НДС
|
Выручка от SaaS-проектов в 2023 г., ₽ млн без НДС
|
Динамика выручки 2024/2023, %
|
1
|
1
|
СКБ Контур
|
38 400
|
31 300
|
22,68%
|
2
|
2
|
Тензор
|
17 468
|
13 738
|
27,15%
|
3
|
4
|
Mango Office
|
9 215
|
7 531
|
22,36%
|
4
|
—
|
Solar Staff
|
9 206
|
9 050
|
1,72%
|
5
|
12
|
В2В-РТС
|
7 151
|
6 044
|
18,32%
Самым быстрорастущим сегментом российского облачного рынка стал PaaS
Отечественный облачный рынок растет быстрее, чем ИТ-рынок в целом. Пока самую значительную долю — 51% — на нем занимает сегмент SaaS. На IaaS приходится 40%, а на PaaS — 9%. По мере роста зрелости структура рынка постепенно сближается с мировой: увеличивается доля инфраструктурных и платформенных сервисов. Причин такого сближения несколько: миграция с зарубежных облаков (AWS, Microsoft Azure) на российские IaaS/PaaS-платформы, отказ от собственных ЦОД в пользу аутсорсинга, включая IaaS и PaaS, увеличение потребления GPU-серверов, высокопроизводительных вычислений. Кроме того, по мере роста зрелости рынка, компании переходят от готовых SaaS-решений к кастомизированным платформам (PaaS) и инфраструктуре (IaaS). Стабильный рост демонстрируют мультиклауд-решения. Компании перестают видеть облако только как виртуальный ЦОД (IaaS), а начинают использовать разнообразные сервисы, что сближает структуру с показателями глобального рынка.Читать полностью
Денис Хлебородов, Cloud X: Наше облако убирает ограничения для крупного бизнеса и позволяет строить стратегии на десятилетия
Cегмент ИИ переживает бурный рост во всем мире. На фоне высокого спроса на отечественную инфраструктуру, способную обеспечить необходимый уровень безопасности и вычислительных мощностей, компания Cloud X выводит на рынок облачную платформу, специально разработанную для работы с искусственным интеллектом. О том, как платформа решает задачи бизнеса и развития цифровой экономики, рассказывает Денис Хлебородов, генеральный директор Cloud X.Читать полностью
От заявки до склада: как стройка переходит на SaaS-управление закупками и учетом
В строительстве потери часто возникают не из-за ошибок, а из-за нехватки данных. Когда растут цены на материалы, важно не только выбрать выгодного поставщика, но и понимать, какие ресурсы уже есть в распоряжении компании. Без этой информации даже крупные подрядчики начинают каждый объект «с нуля» — с новыми закупками, новыми счетами и прежними рисками перерасхода. Отраслевые SaaS-решения позволяют объединить снабжение, закупки и учет в единый контур, вернуть стройке управляемость и снизить риски перерасхода — без капитальных затрат на цифровизацию.Читать полностью