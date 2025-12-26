Бум спроса на ИИ-вычисления будет главным драйвером роста российского облачного рынка в 2026 г.

Российский облачный рынок развивается в непростых условиях. Несмотря на небольшое снижение ключевой ставки ЦБ, она все еще тормозит инвестиции в крупные проекты. Не удалось решить и проблему нехватки квалифицированных кадров. Однако рост облачного рынка неизбежен. Бизнес будет продолжать инвестировать в цифровизацию, внедрять искусственный интеллект, использовать мультиоблачные решения.

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики SaaS в России

№2024
№2023
Компания
Выручка от SaaS-проектов в 2024 г., ₽ млн без НДС
Выручка от SaaS-проектов в 2023 г., ₽ млн без НДС
Динамика выручки 2024/2023, %
1
1
СКБ Контур
38 400
31 300
22,68%
2
2
Тензор
17 468
13 738
27,15%
3
4
Mango Office
9 215
7 531
22,36%
4
Solar Staff
9 206
9 050
1,72%
5
12
В2В-РТС
7 151
6 044
18,32%
Самым быстрорастущим сегментом российского облачного рынка стал PaaS

Отечественный облачный рынок растет быстрее, чем ИТ-рынок в целом. Пока самую значительную долю — 51% — на нем занимает сегмент SaaS. На IaaS приходится 40%, а на PaaS — 9%. По мере роста зрелости структура рынка постепенно сближается с мировой: увеличивается доля инфраструктурных и платформенных сервисов. Причин такого сближения несколько: миграция с зарубежных облаков (AWS, Microsoft Azure) на российские IaaS/PaaS-платформы, отказ от собственных ЦОД в пользу аутсорсинга, включая IaaS и PaaS, увеличение потребления GPU-серверов, высокопроизводительных вычислений. Кроме того, по мере роста зрелости рынка, компании переходят от готовых SaaS-решений к кастомизированным платформам (PaaS) и инфраструктуре (IaaS). Стабильный рост демонстрируют мультиклауд-решения. Компании перестают видеть облако только как виртуальный ЦОД (IaaS), а начинают использовать разнообразные сервисы, что сближает структуру с показателями глобального рынка. 

Денис Хлебородов
Cloud X

Денис Хлебородов, Cloud X: Наше облако убирает ограничения для крупного бизнеса и позволяет строить стратегии на десятилетия

Cегмент ИИ переживает бурный рост во всем мире. На фоне высокого спроса на отечественную инфраструктуру, способную обеспечить необходимый уровень безопасности и вычислительных мощностей, компания Cloud X выводит на рынок облачную платформу, специально разработанную для работы с искусственным интеллектом. О том, как платформа решает задачи бизнеса и развития цифровой экономики, рассказывает Денис Хлебородов, генеральный директор Cloud X.

От заявки до склада: как стройка переходит на SaaS-управление закупками и учетом

В строительстве потери часто возникают не из-за ошибок, а из-за нехватки данных. Когда растут цены на материалы, важно не только выбрать выгодного поставщика, но и понимать, какие ресурсы уже есть в распоряжении компании. Без этой информации даже крупные подрядчики начинают каждый объект «с нуля» — с новыми закупками, новыми счетами и прежними рисками перерасхода. Отраслевые SaaS-решения позволяют объединить снабжение, закупки и учет в единый контур, вернуть стройке управляемость и снизить риски перерасхода — без капитальных затрат на цифровизацию.

