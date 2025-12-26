Отечественный облачный рынок растет быстрее, чем ИТ-рынок в целом. Пока самую значительную долю — 51% — на нем занимает сегмент SaaS. На IaaS приходится 40%, а на PaaS — 9%. По мере роста зрелости структура рынка постепенно сближается с мировой: увеличивается доля инфраструктурных и платформенных сервисов. Причин такого сближения несколько: миграция с зарубежных облаков (AWS, Microsoft Azure) на российские IaaS/PaaS-платформы, отказ от собственных ЦОД в пользу аутсорсинга, включая IaaS и PaaS, увеличение потребления GPU-серверов, высокопроизводительных вычислений. Кроме того, по мере роста зрелости рынка, компании переходят от готовых SaaS-решений к кастомизированным платформам (PaaS) и инфраструктуре (IaaS). Стабильный рост демонстрируют мультиклауд-решения. Компании перестают видеть облако только как виртуальный ЦОД (IaaS), а начинают использовать разнообразные сервисы, что сближает структуру с показателями глобального рынка.