Цифровизация ИТ в госсекторе
ФГУП «ГлавНИВЦ» будет развивать свои продукты с помощью экспертизы «Базис»

ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента Российской Федерации подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Базис». Соглашение позволит сформировать дополнительные возможности по использованию решений экосистемы разработчика при создании специализированных отраслевых продуктов. Новые отраслевые продукты ФГУП «ГлавНИВЦ» планируется разработать для подведомственных организаций Управления делами Президента РФ. Они должны учитывать единые требования к безопасности и управляемости ИТ-инфраструктуры.

Отраслевые продукты для подведомственных организаций Управления делами Президента

ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента РФ развивает сотрудничество с «Базис» и анализирует технологические решения на основе экосистемы программных продуктов для управления динамической ИТ-инфраструктурой. В рамках соглашения ГлавНИВЦ получит доступ к экспертизе «Базиса» с целью развития собственной линейки продуктов и услуг.

Партнерство предусматривает сопровождение решений на всем жизненном цикле — от проектирования и внедрения до дальнейшего развития и эксплуатации. Это возможность ускорить создание специализированных продуктов и обеспечить более высокий уровень технологической независимости и отказоустойчивости инфраструктуры организация, относящихся к Управлению делами Президента РФ. В периметр Управления делами Президента РФ входят учреждения различного профиля, в том числе медицинские, санаторно-курортные, научные, образовательные, культурные, транспортные и гостиничные организации. Такой состав требует гибкого подхода к построению цифровой инфраструктуры: с одной стороны, с учетом отраслевой специфики, с другой — с соблюдением единых требований к стабильности, защищенности и централизованному администрированию.

Партнерство предусматривает сопровождение решений на всем жизненном цикле

Комплексный подход вместо точечного внедрения

«Сотрудничество с “Базисом” позволит расширить инструментарий зрелых отечественных решений, которые служат технологической подосновой для интеграции в продуктовую линейку ГлавНИВЦ. Для нас принципиально важно унифицировать инфраструктурные подходы, адаптировать и развивать продукцию ГлавНИВЦ под конкретные отраслевые сценарии применения с учетом государственной специфики. Это дает основу для более эффективного масштабирования, сопровождения и дальнейшего развития широкого спектра цифровых сервисов», — подчеркнул Александр Ковчев, директор ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента РФ.

«Комплексный подход особенно востребован там, где заказчику необходимо не просто внедрить отдельный продукт, а построить на его основе собственное решение, соответствующее требованиям конкретной инфраструктуры и модели эксплуатации. В этом смысле партнерство с ФГУП “ГлавНИВЦ” имеет хорошие перспективы, где опыт создания отечественных платформенных решений может лечь в основу специализированных, тиражируемых и устойчивых ИТ-решений», — сообщил Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».

