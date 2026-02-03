Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается

SAP наотрез отказалась снижать цены на свои облачные услуги, несмотря на общемировой тренд на снижение интереса к облакам. Результат – акции обвалились на 22%, что стало самым резким их обесцениванием со времен пандемии коронавируса COVID-19. Но и это не подтолкнуло SAP к пересмотру своих тарифов.

Жадность по-немецки

Немецкая компания SAP, один из крупнейших в мире разработчиков ERP-систем, оказался в весьма трудной ситуации. Как пишет The Register, ее акции в конце января 2026 г. подешевели на 22% из-за потери интереса клиентов к облачным сервисам.

Казалось бы, самым очевидным выходом из ситуации является демпинг – нужно предлагать потенциальным клиентам интересные акции, а старым снижать цены. Но SAP решительно отказывается пересматривать расценки на свои облачные сервисы. В итоге компания оказалась в замкнутом круге – акции стремительно обесцениваются из-за нежелания клиентов платить за облака, а новых клиентов нет из-за слишком высоких цен.

Напомним, SAP в полном объеме поддерживает антироссийские санкции. В 2022 г. она ушла из России, оставив всех своих клиентов без технической поддержки.

Ковидный рекорд

Падение стоимости акций на 22% – это почти рекорд для SAP за последние несколько лет. Хуже дела у нее обстояли лишь в 2020 г., когда на мир обрушилась пандемия коронавируса. Тогда бизнесу было не до ERP-систем – компаниям нужно было в первую очередь выжить.

SAP SAP проявляет отсутствие гибкости и умения подстраиваться под новые обстоятельства

Спустя шесть лет у SAP появился шанс побить свой рекорд. Она отказывается менять свою позицию в отношении скидок при продлении контрактов, несмотря на более низкие, чем ожидалось, прогнозы по развитию облачных технологий.

Не исключено, что нежелание SAP демпинговать обусловлено ее сравнительно неплохими финансовыми показателями. Календарный 2025 г. компания завершила с 8-процентным ростом выручки год к году – она составила 36,8 млрд евро или примерно $43,1 млрд.

Еще сильнее выросла операционная прибыль, но это если судить по IV кварталу 2025 г. (1 октября – 31 декабря). Она составила 2,554 млрд евро, за год увеличившись на 27%.

Пища для размышлений

С одной стороны, с финансами у SAP действительно полный порядок. С другой, нынешний портфель заказов SAP на облачные решения (показатель скорости перевода клиентов, использующих локальные решения, на облачную модель и модель SaaS) показал «отрицательный рост».

Как пишет The Register, он сократился в 2025 г. по отношению к результатам 2024 г. Новый 2026 г. в этом плане едва ли принесет SAP улучшения – аналитики прогнозируют дальнейшее «небольшое» снижение.

В настоящее время SAP предоставляет основное бизнес-программное обеспечение для ряда крупнейших мировых промышленных и производственных компаний. Генеральный директор компании Кристиан Кляйн (Christian Klein) прямо заявил, что никаких дополнительных скидок и пересмотра нынешних тарифов в сторону и снижения ждать не нужно.

Главное – счет на табло

Кляйн также сумел убедить инвесторов, что в сокращении объема заказов на облачные решения нет ничего страшного. Он внушил им, что происходящее напрямую связано с привлечением более крупных клиентов в рамках сделок по трансформации бизнеса в облачную среду.

В конце января 2026 г. Кляйн сообщил инвесторам SAP, что первоначально пакет решений, получивший название RISE with SAP, был ориентирован в основном на малые и средние предприятия. Однако в последнее время компания заключила контракты с некоторыми из своих крупнейших клиентов. «Сейчас заключаются мега-сделки, и эта тенденция сохранится, и они займут большую долю в общем объеме заказов на решения RISE, которые мы переводим в облако», – сказал СЕО SAP.

Впрочем, такой подход не мог не сказаться на финансовых показателях компании. Кляйн не стал утаивать, что переориентация на более крупных клиентов привела к некоторым задержкам в получении всей выручки, несмотря на то, что общий объем заказов на облачные услуги достиг 77 млрд евро.

«Крупные клиенты часто не переводят свои критически важные ERP-системы в течение первого года, – попытался объяснить происходящее Кляйн. – В таких сделках всегда больше времени уходит на подготовку к внедрению, и, как следствие, влияние на текущий портфель заказов в облаке в первые 12 месяцев ограничено».

Не облака, а грозовые тучи

Между тем, что у мелких, что у крупных клиентов облачных сервисов SAP накопилась масса претензий. Большинство из них жалуются на чрезмерно усложненную схему лицензирования, но SAP упорно стоит на своем, утверждая, что, наоборот, перманентно идет по пути ее упрощения.

Но нельзя не отметить, что SAP действительно начала играть грязно, лишь бы привлечь как можно больше клиентов в свое новое облако. В сентябре 2025 г. CNews писал, что она специально не дает четкого определения частного и публичного облака в своих документах и даже вновь использует бренд Business Suite, который был популярен 20 лет назад, тем самым вызывая ностальгию у старых клиентов.

В том же месяце стало понятно, что SAP делает значительную ставку на свои облачные сервисы. Она вознамерилась по-крупному вложиться в облачный бизнес и сообщила о планах по инвестированию в него более 20 млрд евро.

Эти деньги SAP потратит на так называемое «суверенное облако» (Sovereign Cloud). Это ее инициатива по развитию европейских облачных сервисов с целью обретения независимости Европы от американских облаков. 20 млрд евро SAP потратит не одномоментно. В ее планы входит постепенное вливание средств – эту сумму она растянет на ближайшие 10 лет.