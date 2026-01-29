Электрички Подмосковья заново ищут подрядчика для создания единого ядра на «1С» после того, как в прошлый раз отклонили заявки всех желающих

Подмосковный перевозчик «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) объявил новый тендер на внедрение единой бухгалтерской системы на базе «1С:ERP» после того, как предыдущая закупка была признана несостоявшейся. Все четыре участника, включая компанию с долей «1С» в капитале, не были допущены к конкурсу из-за несоответствия требованиям. Стоимость проекта в новой попытке выросла почти на 7 млн руб.

Отмененный тендер

Как выяснил CNews, «Центральная пригородная пассажирская компания» вновь опубликовала тендер на работы по внедрению единой платформы для управленческого, бухгалтерского и налогового учета.

В рамках проекта будет внедрено лицензионное программное обеспечение «1С:ERP Управление предприятием 2». Это решение позволит отказаться от множества отдельных, не связанных между собой систем, которые ранее использовались для автоматизации различных учетных процессов.

Ранее CNews уже писал об этом тендере. Однако, как указано на сайте госзакупок закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке отклонены.

Wikipedia, Андрей1967 Центральная пригородная пассажирская компания вновь публикует тендер на создание единой системы бухучета на «1С»

Всего на тендер было подано четыре заявки от разных компаний, а именно: ООО «Кодерлайн Проекты», ООО «КВ проекты», наименования двух оставшихся компаний в документах не указаны. Все из них не были допущены «Центральной пригородной пассажирской компанией», как указано из-за «несоответствия участника закупки требованиям документации».

Новый тендер был опубликован на электронных торговых площадках 24 декабря 2025 г. Заявки на участие в конкурсе принимают до 20 января 2026 г. Итоги выбора поставщика назначены на 28 января.

Цена контракта также изменилась, ранее она составляла 409,6 млн руб., в новом тендере — 416,5 млн руб.

Что требовали от подрядчиков

Как следует из приложенной к тендеру документации, «Центральная пригородная пассажирская компания» предъявляла комплекс требований к потенциальным подрядчикам на выполнение работ. Так, участник закупки должен был соответствовать ряду обязательных условий.

В частности, он не должен находиться в процессе ликвидации или быть признан банкротом, его деятельность не должна быть приостановлена, а также у него должна отсутствовать значительная недоимка по налогам и сборам.

Заказчик также ожидал от подрядчика наличия практического опыта выполнения аналогичных проектов за период с 2020 по 2025 гг., что должно было подтверждаться копиями договоров и актов выполненных работ.

Согласно документам, внедрение должно было выполняться для предприятия с количеством одновременных пользователей системы от 500 и включать работы по таким направлениям, как переход от отдельных систем, автоматизация регламентированной отчетности, учет затрат или интеграция с внешними системами.

Важным критерием является наличие у участника партнерских статусов и сертификатов фирмы «1С», например «Официальный партнер», статусы центров компетенций по ERP и КОРП, а также сертификатов в области консалтинга по управленческому и бухгалтерскому учету. Дополнительно учитывается наличие сертифицированных систем менеджмента качества (ISO 9001) и информационной безопасности (ГОСТ Р ИСО 27001).

Квалификация персонала подрядчика является отдельным существенным требованием. Участник должен располагать специалистами, обладающими подтвержденными сертификатами 1С, включая руководителей корпоративных проектов, руководителей проектов, специалистов-консультантов по управленческому и регламентированному учету в ERP, профессионалов по платформе «1С:Предприятие 8», экспертов по технологическим вопросам, а также администраторов PostgreSQL и операционной системы Astra Linux. Подтверждением служат ссылки на паспорта квалификации или заверенные копии сертификатов.

Для участия в конкурсе подается заявка, состоящая из двух частей и ценового предложения. Первая часть содержит техническое предложение, соответствующее или превосходящее требования технического задания. Вторая часть включает пакет документов, подтверждающих соответствие участника обязательным требованиям, сведения об опыте, статусах, квалификации персонала, а также декларацию и ценовое предложение по установленной форме.

Про участников прошлого тендера

«Кодерлайн Проекты», согласно сервису «Контур.Фокус», учреждена 25 февраля 2015 г. Занимается разработкой компьютерного программного обеспечения.

Среди учредителей компании присутствует дочерняя компания «1С» — ООО «1с-Рарус УК», которая владеет 31,9% «Кодерлайн Проекты».

Компания, согласно «Контур.Фокусу», активно участвует в госзакупках. За все время своего существования их было 125 штук, из который компания успешно заключила контракты всего с восемью заказчиками. Их общая сумма составляет 8,2 млн руб.

«КВ проекты», как следует из данных сервиса «Контур.Фокус» учреждена 13 декабря 2018 г. Предоставляет консультативную деятельность и работы в области компьютерных технологий.

За все время своего существования компания участвовала в 11 госзакупках, из которых успешно заключила контракт с четырьмя заказчиками. Их общая сумма составила 19 млн руб.