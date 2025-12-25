«Яндекс» под Новый год решил самую раздражающую проблему сервисов такси

«Яндекс» внедрил в свой сервис такси функцию отслеживания спроса на машины в реальном времени. Теперь в режиме онлайн можно видеть, сколько поблизости свободных машин, как много желающих уехать, и как высокий спрос повлиял на цену. Это будет особенно актуально в преддверии крупных праздников, в том числе Нового года, и в плохую погоду, когда общественный транспорт ждать долго и неудобно.

Слежка за такси онлайн

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о внедрении в свой сервис заказа такси функции отслеживания спроса на машины в режиме реального времени. За счет этого новшества пользователи всегда будут знать, насколько прямо сейчас туго с машинами.

Это может быть полезно, к примеру, в часы пик, а также в период предпраздничных распродаж, когда пакетов в руках много, и ждать с ними автобус или трамвай не очень комфортно. Также нововведение понадобится в непогоду – как правило, когда начинается сильный дождь или снегопад, спрос на такси резко возрастает.

Оценить новшество пользователи смогу в приложении «Яндекс Go». Сервис покажет, как много людей поблизости желают уехать, на такси, а также сколько свободных машин могут принять заказ.

Яндекс Пример работы новой функции

Чтобы увидеть визуализацию спроса на такси, нужно нажать на цветовой значок рубля в левом верхнем углу интерфейса приложения после выбора маршрута и тарифа.

Прозрачная цена

Новая функция такси-сервиса «Яндекса» позволит россиянам не только понять, как долго им придется ждать такси. Помимо этого, она наглядно демонстрирует, почему цены на такси внезапно подскочили.

В интерфейсе «Яндекс Go» при заказе такси можно посмотреть параметры «Коэффициент спроса» и «Надбавка из-за повышенного спроса». Очень часто последний параметр вызывает у пользователей много вопросов и желание все же дождаться общественного транспорта. Теперь же счетчик свободных машин и желающих уехать будут наглядно демонстрировать, почему стоимость поездки выросла.

Sergey Tarasov / Unsplash Часто все ближайшие машины такси бывают заняты

Дополнительное понимание итоговой цены поездки дает ранее внедренная «Яндексом» метрика детализации. Она оповещает о стоимости подачи машины, сумме за минуты и километры по тарифу, надбавке при повышенном спросе и стоимости дополнительных опций. К последним относятся, в том числе детское кресло, перевозка лыж или сноуборда.

А нужен ли автобус

Нововведение «Яндекса» позволит выбирать не только между такси и общественным транспортом. Опционально можно будет просто пройти немного пешком в надежде, что в другом квартале или через несколько остановок свободных машин будет больше, а желающих заказать такси – наоборот меньше.

«Яндекс Go» показывает в реальном времени спрос на такси в пределах двух-трех километров от выбранной пользователем точки подачи машины. Таким образом, можно выбрать новую точку и посмотреть, как обстоят дела с загруженностью там.

Также, если ситуация позволяет, можно попробовать переждать волну высокого спроса на такси. Новая метрика, работающая в реальном времени, поможет увидеть, когда ажиотаж закончится.

Что еще изменится

Яндекс развивает сервис пассажирских перевозок с 2011 г. Ранее это был отдельный проект «Такси», а теперь он входит в состав супераппа «Яндекс Go» наряду с «Доставкой», «Маркетом», «Едой», «Заправками» и другими сервисами «Яндекса».

В середине декабря 2025 г. CNews писал, что для «Такси» «Яндекс» разрабатывает собственный электромобиль UMO 5. Предварительная цена – 2,4 млн руб., но сроки релиза пока не называются.

Машина делается не с нуля – это будет копия китайского GAC Aion Y Plus 2021 модельного года с российским шильдиком. Итоговый результат отнесут к классу «комфорт+» по меркам Москвы и Санкт-Петербурга.