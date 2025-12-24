Россиянам разрешат покупать и продавать криптовалюту

Центробанк направил на рассмотрение Правительства России концепцию регулирования криптовалют, разрешающую их покупку и продажу. Запрет на расчеты внутри страны сохраняется.



Концепция Центробанка

Банк России (ЦБ) подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке и направил ее на рассмотрение в Правительство, сообщило ведомство на своем сайте. Законодательная база должна быть подготовлена до 1 июля 2026 г.

Документ определяет цифровые валюты и стейблкойны как валютные ценности, которые разрешено покупать и продавать. Отдельные правила сформулированы для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом. Оплачивать ее можно будет с иностранных счетов. Ранее купленную криптовалюту можно переводить через российских посредников за границу. Обо всех таких операциях нужно будет сообщать в налоговую службу.

© KostyaKlimenko / Фотобанк Фотодженика Перед покупкой криптовалют даже квалифицированные инвесторы должны будут пройти тест и подтвердить, что понимают риски

Ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность планируют ввести с 1 июля 2027 г.

Расплачиваться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.

Кому что разрешат

Банк России считает криптовалюты высокорискованным инструментом. «Они не эмитируются и не гарантируются ни одной из юрисдикций, подвержены повышенной волатильности и санкционнным рискам. Принимая решение о вложении в криптоактивы, инвесторы должны осознавать, что берут на себя риски потенциальной потери своих средств», — говорится в сообщении ЦБ.

Перед покупкой такой валюты и квалифицированные, и неквалифицированные инвесторы должны будут пройти тест на понимание своих рисков.

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты в пределах лимита — не более 300 тыс. руб. в год через одного посредника. Критерии ликвидности будут установлены в законодательстве.

Квалифицированные инвесторы смогут без ограничений по объемам сделок приобретать любые криптовалюты, кроме анонимных, чьи смарт-контракты скрывают информацию о переводе токенов по адресатам.

Операции с криптовалютами будут совершаться через биржи, брокеров и доверительных управляющих, имеющих соответствующую лицензию. Отдельные требования по работе с криптовалютой будут установлены для специальных депозитариев и обменников.

В концепции говорится также о цифровых финансовых активах (ЦФА). Оборот ЦФА и иных российских цифровых прав (утилитарных, гибридных) будет разрешен в открытых сетях. «Это позволит эмитентам свободно привлекать инвестиции из-за рубежа, а клиентам – приобретать ЦФА на условиях, не худших, чем приобретение криптовалюты», — отметили представители ЦБ.

Регулирование криптовалют

Законопроект, разрешающий использовать цифровые валюты в качестве платежного средства во внешнеторговых операциях, Совет Федерации России одобрил еще в августе 2024 г. В марте 2025 г. ЦБ анонсировал запуск экспериментального правового режима (ЭПР) с правом торговать криптовалютами только для «особо квалифицированных» игроков, у которых инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или доход за прошлый год составил более 50 млн руб.

А в начале апреля 2025 г. глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, о планах ужесточить ответственность за использование криптовалют во внутренних расчетах. Проект закона, направленный в Госдуму, вводит штрафы за использование криптовалют во внутренних платежах для физических лиц от 100 тыс. до 200 тыс. руб., а для юридических — от 700 тыс. до одного млн руб.

Первое в мире полноценное регулирование криптовалют принял Евросоюз, как писал CNews в мае 2023 г. Операторов криптовалютных кошельков и криптобирж, в частности, обязали получать лицензию на свою деятельность, эмитентов стейблкоинов (криптовалюты, чей курс привязан к фиатным валютам) — поддерживать существенные резервы, а всех криптооператоров — идентифицировать своих клиентов в целях борьбы с отмыванием денег.