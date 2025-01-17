Сотрудник без опыта в ИТ за свои деньги, тайно и вопреки воле руководства решил проблему, с которой не совладал ИТ-отдел

Работник компании, связанный с ИТ лишь формально, решил проблему медленной отправки файлов по сети, которую не могли побороть профильные ИТ-специалисты. Для решения ему пришлось купить необходимое «железо» за свой счет, поскольку руководство не было готово к тратам, и внедрить его тайно, буквально под покровом ночи.

Незнание – сила

Работнику некоммерческой организации без опыта в ИТ пришлось быстро решать завязанную на информационных технологиях проблему, поскольку она угрожала работе всей фирмы, пишет The Register. При этом его руководство никак ему не помогало, не выдавая деньги на покупку необходимого оборудования.

Издание называет этого специалиста Ронни (Ronnie). Он признался, что никогда не был ИТ-специалистом как таковым, но при этом занимал соответствующую должность, работая в некоммерческой организации. Его компания была связана с университетом, название которого он не раскрыл, и делила офисные помещения с научными сотрудниками вуза.

У организации, в которой трудился Ронни, был, как выяснилось, общий с этими научными сотрудниками сервер. Именно он стал причиной всех проблем, когда работники вуза переехали в другой офис и забрали сервер с собой.

Опытные работники не всегда поддержат

По словам Ронни, ему нравилось работать в ИТ-сфере, хотя у него даже нет формального технического образования. Он гуманитарий и имеет образование в области права и разрешения конфликтов).

DC Studio / FreePik Любую проблему можно решить, достаточно долго поискав нужную информацию в интернете

По словам Ронни, благодаря своей должности он не был связан правилами и стандартами университета. При этом он всегда мог попросить работавших на вуз ИТ-шников разобраться с проблемой, которую он не мог исправить.

«Все шло хорошо, пока преподаватели не переехали из нашего здания в другой кампус, и наша сеть сразу же замедлилась до скорости улитки», – рассказал Ронни The Register.

Сравнение с улиткой – даже слишком мягкое, отметил Ронни. Он заявил, что даже при наборе текста в лежащем на сервере документе буквы появлялись на экране лишь через восемь минут, не говоря уже о доступе к другим файлам организации, которые все еще хранились на сменившем место дислокации сервере.

«Я позвонил в университетский ИТ-отдел, и они сообщили мне, что когда преподаватели переехали, они забрали свой сервер с собой», – сказал Ронни. Таким образом, вся компания, в которой работал Ронни, отныне была подключена к серверу, который теперь использовался работниками всего университета. Поиск решения полностью лег на плечи Ронни.

Поиск решения

Как отметил Ронни, он не был до конца уверен, сможет ли он хотя бы описать словами, что такое сервер, не говоря уже о том, чтобы объяснить, почему он может замедлять работу организации. Но он выяснил, что с аналогичной проблемой столкнулись и другие арендаторы помещений в том же здании, и а позже узнал, что один из профессоров университета постоянно и сильно нагружает сервер, вследствие остатков его производительности не хватает другим.

Ронни спросил в ИТ-отделе вуза, что можно сделать, и ему сказали, что он может купить отдельный сервер. Из-за отсутствия у него необходимых знаний и нехватки бюджета у некоммерческой организации, в которой он работал, это не было возможным.

Он предложил профессору, который нагружал университетский сервер сверх меры, купить отдельный сервер для его личного пользования, что показалось Ронни вполне справедливым, поскольку ученому он явно был нужен. Но тот ответил недвусмысленным отказом.

Ронни отчаялся. «Наш офис полностью застрял в бездействии; мне нужно было спасти свою работу и работу других сотрудников», – сказал он изданию.

Продолжить поиски решения Ронни решил в интернете. Там он вскоре узнал о существовании сетевых файловых хранилищ – NAS, небольших коробочек с винчестерами или SSD внутри. По его словам, найденная информация показала ему, что NAS просты в подключении, эксплуатации и обслуживании, и что эти устройства идеально подойдут для нужд его организации по хранению файлов и общему взаимодействию с ними и избавят ее от зависимости от медленного университетского сервера.

Бюрократия непобедима, но есть обход

Ронни обратился со своей идеей в ИТ-отдел университета, но те запретили ему подключать любые сторонние устройства к университетской сети для копирования данных. Ронни подчеркнул, что они даже не знали о существовании NAS.

«Я все равно купил одно хранилище примерно за $300», – сказал Ронии изданию. Он самостоятельно разобрался, как можно внедрить NAS в сеть вуза, и решил проделать все под покровом ночи. Поставленной цели он добился – через некоторое время все необходимые файлы его организации были внутри приобретенного Ронни сетевого хранилища.

Дополнительно Ронни также настроил резервное копирование данных, чтобы те копировались на университетский сервер. Он не знал, как это делается, и ему вновь пришлось самостоятельно изучать все тонкости, чтобы не связываться больше с ИТ-отделом вуза.

Как итог, Ронни спас работу компании и победил зависимость от медленного университетского сервера. В самом вузе никто так и не узнал, что он сделал.

«Иногда проще попросить прощения, чем получить разрешение», – подытожил Ронни.