Market.CNews опубликовал рейтинг российских компаний по методологии ЭДО 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг российских компаний, занимающихся методологией и консалтингом в сфере ЭДО 2024. Аналитики провели сравнение участников рынка по экспертизе, типам реализованным проектов, правовой экспертизе и другим параметрам.

Внедрение ЭДО в средний и крупный бизнес требует предварительной проработки проекта, модернизации бизнес-процессов и опыта выполнения проектов в конкретной нише. Не имея собственных компетенций бизнес обращается за помощью к консалтинговым организациям. Особенностям их работв и посвящен обзор Методологии ЭДО 2024.

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Рейтинг по методологии ЭДО 2024

Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Отрасли с реализованными проектами. Виды ЭДО, по которым были проекты по методологии. Дружественные страны, где выполнялись проекты по Методологии ЭДО. Типы реализованных проектов. Смежная правовая экспертиза. Членство в профильных ассоциациях и другие параметры.

© pressmaster / Фотобанк Фотодженика Внедрение ЭДО в средний и крупный бизнес требует предварительной проработки проекта, модернизации бизнес-процессов и опыта выполнения проектов в конкретной нише

По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга признана компания “Деловые решения и технологии” (сокращенно - ДРТ), имеющая наиболее широкий опыт и экспертизу в данной сфере. В частности, это единственная компания, которая имела опыт выполнения международных проектов.

Таблица 1. Топ-5 российских методологов ЭДО 2024 Место Название компании Сумма баллов 1 ДРТ Тех 492 2 B1 консалтинг 468 3 Directum 457 4 КОРУС Консалтинг 424 5 Kept 418

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения.

Рейтинг по Методологии ЭДО. Структура баллов Подробнее: Обзор Методологии ЭДО 2024 Опыт Экспертиза Другие критерии 252 200 40 252 186 30 235 182 40 235 159 30 235 153 30

Обзор Методологии ЭДО 2024

Рейтинг российских операционных систем 2024 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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