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Market.CNews опубликовал рейтинг российских компаний по методологии ЭДО 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг российских компаний, занимающихся методологией и консалтингом в сфере ЭДО 2024. Аналитики провели сравнение участников рынка по экспертизе, типам реализованным проектов, правовой экспертизе и другим параметрам.

Внедрение ЭДО в средний и крупный бизнес требует предварительной проработки проекта, модернизации бизнес-процессов и опыта выполнения проектов в конкретной нише. Не имея собственных компетенций бизнес обращается за помощью к консалтинговым организациям. Особенностям их работв и посвящен обзор Методологии ЭДО 2024.

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Рейтинг по методологии ЭДО 2024

Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Отрасли с реализованными проектами.
  2. Виды ЭДО, по которым были проекты по методологии.
  3. Дружественные страны, где выполнялись проекты по Методологии ЭДО.
  4. Типы реализованных проектов.
  5. Смежная правовая экспертиза.
  6. Членство в профильных ассоциациях и другие параметры.

© pressmaster / Фотобанк Фотодженика
Внедрение ЭДО в средний и крупный бизнес требует предварительной проработки проекта, модернизации бизнес-процессов и опыта выполнения проектов в конкретной нише

По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга признана компания “Деловые решения и технологии” (сокращенно - ДРТ), имеющая наиболее широкий опыт и экспертизу в данной сфере. В частности, это единственная компания, которая имела опыт выполнения международных проектов.

Таблица 1. Топ-5 российских методологов ЭДО 2024

Место Название компании Сумма баллов
1 ДРТ Тех 492
2 B1 консалтинг 468
3 Directum 457
4 КОРУС Консалтинг 424
5 Kept 418

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения.

Рейтинг по Методологии ЭДО. Структура баллов

Подробнее: Обзор Методологии ЭДО 2024

Опыт
Экспертиза
Другие критерии
252
200
40

252
186
30
235
182
40
235
159
30
235
153
30

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024

Обзор Методологии ЭДО 2024

Рейтинг российских операционных систем 2024 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой ЭДО в теме письма.

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