Market.CNews опубликовал рейтинг российских компаний по методологии ЭДО 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг российских компаний, занимающихся методологией и консалтингом в сфере ЭДО 2024. Аналитики провели сравнение участников рынка по экспертизе, типам реализованным проектов, правовой экспертизе и другим параметрам.
Внедрение ЭДО в средний и крупный бизнес требует предварительной проработки проекта, модернизации бизнес-процессов и опыта выполнения проектов в конкретной нише. Не имея собственных компетенций бизнес обращается за помощью к консалтинговым организациям. Особенностям их работв и посвящен обзор Методологии ЭДО 2024.
Перейти к обзору Методологии ЭДО 2024
Рейтинг по методологии ЭДО 2024
Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Отрасли с реализованными проектами.
- Виды ЭДО, по которым были проекты по методологии.
- Дружественные страны, где выполнялись проекты по Методологии ЭДО.
- Типы реализованных проектов.
- Смежная правовая экспертиза.
- Членство в профильных ассоциациях и другие параметры.
По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
Перейти к рейтингу Методологии ЭДО 2024
Лидером рейтинга признана компания “Деловые решения и технологии” (сокращенно - ДРТ), имеющая наиболее широкий опыт и экспертизу в данной сфере. В частности, это единственная компания, которая имела опыт выполнения международных проектов.
Источник: Market.CNews. Полная версия
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения.
Обзор Методологии ЭДО 2024
Рейтинг российских операционных систем 2024 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.
Перейти к обзору Методологии ЭДО 2024
Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой ЭДО в теме письма.