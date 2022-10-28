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У бизнеса «1С» трудные времена в рублях, но в долларах он немного вырос

Продажи продуктов и услуг «1С» по итогам 2022 г. впервые в истории фирмы покажут отрицательную динамику в рублях, но при этом даже несколько вырастут в долларах. На общем фоне непростой ситуации в российской экономике падение бизнеса в рублях на 7,8% в компании не считают чем-то критичным — показатели «гораздо лучше, чем могли бы быть». Отдельные направления бизнеса «1С» по итогам года покажут рублевый рост.

Сокращение продаж «1С»

Российская софтверная фирма «1С» в 2022 г. впервые в своей истории, то есть за 31 год столкнулась с сокращением объема продаж своих продуктов и услуг. Прогнозируемое сокращение по итогам календарного года в рублях должно составить 7,8%. Об этом рассказал директор «» Борис Нуралиев. По его же словам, «в долларах бизнес даже немного вырастет».

Абсолютные значения объемов бизнеса и величины его сокращения (в деньгах) фирма публично не раскрывает.

Для сравнения: по итогам 2021 г. бизнес компании вырос на 10,6%, по итогам 2020 г. — на 17,3%. Представленная статистика включает продажи всей группы «» с дочерними, совместными и розничными предприятиями, «с элиминацией внутригрупповых оборотов».

На представленной Нуралиевым диаграмме не понятна динамика бизнеса первых лет существования «1С» — с 1991 по 1996 гг. Однако, как заверили CNews представители фирмы, в этот период ее продажи также неизменно росли от года к году.

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Динамика продаж продуктов и услуг «1С» в рублях

На вопрос CNews, существуют ли у компании прогнозы относительно динамики бизнеса на 2023 г., представители «1С» сообщили, что принципиально их не дают и никогда не давали и в предыдущие годы.

Динамика продаж «1С:предприятие»

Закономерный спад впервые за много лет произошел отдельно и в части продаж флагманского продукта фирмы — «1С:предприятие», предназначенного для автоматизации бизнес-деятельности организаций различного масштаба. По оценкам фирмы, по итогам 2022 г. он составит 8,1%. Правда, в данном случае данная динамика для компании не уникальна; сокращения продаж этого ПО происходили и в предыдущие годы.

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Динамика продаж «1С:предприятия» в рублях

Для сравнения, по итогам 2021 г. рост продаж «1С:предприятие» составил 17,3%, по итогам 2020 г. — 15,8%, по итогам 2019 г. — 11,3%, по итогам 2018 г. — 17,5%. Последний раз продажи данного решения падали по итогам кризисного для России 2014 г.

Причины и тенденции

Со слов Нуралиева можно было заключить, что спад продаж «1С» связан с тем, что 2022 г. стал «относительно тяжелым» для всей экономики России.

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В контексте этого глава «1С» считает, что для его компании пока дела обстоят достаточно позитивно: бизнес-показатели оказались «несколько меньше, чем в прошлом году, но гораздо лучше, чем могли бы быть». «Если мерить не в рублях, а в недружественной валюте, то даже и рост будет заметен», — сказал он.

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Нуралиев: Если мерить не в рублях, а в недружественной валюте, то будет заметен рост бизнеса «1С»

Одно из интересных наблюдений Нуралиева, касается корреляции динамики бизнеса «1С» с динамикой мировых цен на нефть. Раньше, по его словам, она прослеживалась очень четко: «нефть растет, наши продажи растут; нефть падает, и у нас продажи падают». «Сейчас от этой зависимости мы несколько отвязались, что наверное хорошо», — отметил он.

В целом Нуралиев подчеркивает, что ситуация в его компании в части продаж сейчас меняется очень динамично. «Пока текущий октябрь — лучший октябрь во всей нашей истории», — сообщил он.

Также по представленным им данным можно было заключить, что отдельные направления бизнеса «1С» по итогам 2022 г. должны выйти «в плюс» — вырасти по сравнению с предыдущим годом. В частности это касается облачных услуг, продажи которых покажут рост на десятки процентов.

Денис Воейков

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