В 2026 г. сеть «ПиццаФабрика» внедрила ИИ-контроль абсолютно всех пицц, что отправляются клиентам. Проект стартовал в мае 2026 г. и сейчас внедрен во всех предприятиях. ИИ-контроль позволил снизить количество жалоб на 25%.

Ежедневно в сети семейных ресторанов «ПиццаФабрика» готовится порядка 10 тыс. пицц. Ни один человек не в силах отсмотреть столько кадров по итогам фотоконтроля. Поэтому в компании решили автоматизировать этот процесс.

«Раньше фотоконтроль проводился выборочно сотрудниками отдела качества. Понятно, что при этом мы могли упустить недочеты и отправить клиенту пиццу, не соответствующую стандартам. А внедрение ИИ-контроля исключает такие ошибки уже на этапе кухни: не прошедшая проверку пицца просто не отправится клиенту и будет вовремя заменена. По итогам внедрения очевиден серьезный тренд на улучшение качества пицц», – сказал Александр Гвоздев, руководитель департамента качества «ПиццаФабрики».

Для обучения стандартам сети ИИ-системе понадобились два месяца и гигабайты фотографий идеальных пицц. Сейчас через ИИ-контроль проходят абсолютно все пиццы. Жалобы на нарезку снизились на 75%. Жалобы на неравномерное распределение начинки снизились на 89%.

Система работает так: при наличии нарушения приходит оповещение в Telegram для шеф-повара и управляющего, которые могут особо тяжелые случаи не отдавать клиенту, а сразу исправить или переделать.