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«Бастион» и UDV Group обеспечат защиту АСУ ТП и КИИ

Компания по информационной безопасности «Бастион» (входит в «ИКС Холдинг») и компания UDV Group объявили о начале сотрудничества в области защиты АСУ ТП и КИИ. Организации будут совместно развивать зрелые практики промышленной наблюдаемости и управления непрерывностью производства.

В рамках сотрудничества с UDV Group «Бастион» предлагает заказчикам продукты по обеспечению информационной безопасностиUDV DATAPK Industrial Kit и UDV NTA. Решения позволяют выявлять скрытые угрозы до момента их реализации, обеспечивать видимость инфраструктуры без прямого вмешательства и повышать эффективность реагирования на инциденты.

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«Мы стремимся обеспечить максимальную защищенность промышленных предприятий и выполнение ими требований законодательства, собирая и анализируя лучшие практики на рынке. ИТ-инфраструктура многих предприятий сейчас активно развивается, а потому возможность наблюдать единую картину ее состояния становится как никогда важной для поддержания непрерывности производства. Расширение списка партнеров позволяет нам обеспечивать клиентам более полный доступ к современным технологиям, в том числе учитывающим бизнес-контекст организации для приоритизации инцидентов», — отметила Анна Оборкина, ведущий менеджер по работе с партнерами компании «Бастион».

«В промышленной инфраструктуре кибербезопасность тесно связана с непрерывностью технологического процесса. Недостаточно обнаружить подозрительную сетевую активность — важно понимать, какие производственные системы она затрагивает, что изменилось в коде и конфигурации ПЛК и какая версия проекта доступна для восстановления. Поэтому мы развиваем решения, которые позволяют видеть состояние АСУ ТП без вмешательства в технологический процесс и контролировать изменения в проектах контроллеров российских и зарубежных производителей. В сотрудничестве с «Бастионом» мы видим возможность объединить нашу экспертизу в промышленной кибербезопасности с опытом партнера во внедрении и сопровождении систем защиты, чтобы заказчики могли использовать эти возможности в повседневной работе», — сказала Анастасия Чермашенцева, руководитель направления по работе с ключевыми партнерами компании UDV Group.

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