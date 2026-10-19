Разделы

Цифровизация
|

«Почта России» доставила 126 млн писем в электронном виде

С начала 2026 г. «Почта России» доставила порядка 126 млн электронных заказных писем. Сервисом пользуются порядка 17 млн человек и организаций, включая суды и государственные службы. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

В 2025 г. «Почта России» доставила свыше 140 млн электронных заказных писем. Сервис обеспечивает удобный способ отправки и получения юридически значимых документов в электронной форме, используя учетную запись портала «Госуслуги».

117 хостов под защитой: лидер нефтегазовой отрасли развернул крупнейший кластер с микросегментацией на базе zVirt SDN
117 хостов под защитой: лидер нефтегазовой отрасли развернул крупнейший кластер с микросегментацией на базе zVirt SDN Сеть как дом

Отправка электронного заказного письма занимает всего две минуты, сохраняя при этом полную юридическую силу. Чтобы отправить письмо не нужно идти в отделение — достаточно смартфона или компьютера. Если адресат не пользуется сервисом, «Почта» распечатает письмо и доставит его в обычном конверте.

Каждое третье письмо «Почта России» пересылает в цифровом виде. Переход на безбумажные сервисы позволяет не только экономить время и деньги, но и деятельно поддерживать экологию. С начала 2026 г. благодаря электронным заказным письмам «Почта» сохранила от вырубки 43 тыс. деревьев, сэкономив около 3 т бумаги.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Марухин, Sitronics Group: Вчерашние знания будут бесполезны завтра

«Дочка» ГК «Элемент» требует судом 300 миллионов у Минпромторга

SDN против традиционной сети: сравниваем технологии на примере многоквартирного дома

Центробанк и коммерческие банки России начали охоту за продавцами криптовалюты

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

После публикации CNews сотрудникам микроэлектронного НИИ «Прогресс» выплатили зарплату

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще