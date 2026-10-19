Разделы

Бизнес Техника
|

NEURO примет участие со стендом на CNews Forum 2026

12 ноября в Москве на CNews Forum 2026 команда NEURO представит интерактивную станцию EyeArt + EyeGames. Участники форума смогут попробовать рисование и игры, в которых способом управления становится взгляд.

Станция объединяет экран, компьютер и датчик отслеживания взгляда. В EyeArt посетитель создаёт рисунок движением глаз, а в EyeGames использует взгляд для взаимодействия с игрой. Команда NEURO поможет освоить управление на площадке.

Формат позволяет познакомиться с необычным интерфейсом через собственный опыт: увидеть, как движения глаз превращаются в действия на экране. Посетить станцию можно будет в выставочной зоне форума.

NEURO создаёт интерактивные игровые зоны и digital-механики для мероприятий, выставок и бренд-проектов. Команда работает как с готовыми решениями, так и с разработкой игровых сценариев под задачу события.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Геллерман, «Группа Астра»: Задача агентной ОС — сделать ИИ-инструменты доверенными и безопасными

ПВЗ Ozon и Wildberries провалились в «слепую зону» после атак БПЛА на «Яндекс». Владельцев просят самим озаботиться видеонаблюдением

Владислав Беляев, AutoFAQ.ai: Разработка с ИИ может оказаться дороже готового решения

Китайские смартфоны переходят на б/у память из электронного мусора

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть

«Дочка» ГК «Элемент» требует судом 300 миллионов у Минпромторга

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще