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В «ПланФиксе» появились интеграции с «Яндекс Картами» и 2ГИС

В «ПланФиксе» появились интеграции с «Яндекс Картами» и 2ГИС. Теперь адреса клиентов и объектов можно привязывать к координатам и отображать на интерактивной карте прямо в системе. Об этом CNews сообщили представители «ПланФикса».

Новая функция особенно полезна компаниям с выездными сотрудниками: специалистам по обслуживанию клиентов и объектов, курьерам, монтажникам и торговым представителям.

Адреса из карточек клиентов, заказов и объектов отображаются на интерактивной карте. Диспетчер легко оценит расположение текущих заявок, а руководитель — распределение клиентов и ресурсов по территории.

Для каких задач это пригодится

Интеграции помогают учитывать географию в рабочих процессах. Например, сервисная служба получает заявку на ремонт. Диспетчер видит адрес на карте, оценивает локации других задач и назначает специалиста, которому ближе всего ехать. Сотрудник получает задачу в мобильном приложении «ПланФикса» и сразу видит точное расположение объекта.

Так же карты работают при планировании доставок, монтажных работ и управлении распределенными объектами. При этом адрес, задача и исполнитель связаны одним рабочим процессом, поэтому сотрудникам не нужно вручную копировать данные в отдельные картографические сервисы.

Для руководителей и диспетчеров это возможность увидеть географию бизнеса в связке с задачами, а для команды — быстрее ориентироваться на месте. В результате карта становится полноценной частью рабочего процесса: от приема заявки до сдачи работы на объекте.

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