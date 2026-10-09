«Информатика» выпустила «АСМО-ТОиР 3.1» с управлением надежностью и оперативным планированием ремонтов

АО «Информатика» представила версию 3.1 программного комплекса «АСМО-ТОиР». Обновление включает блок «Надежность» на базе методик FMECA, RCM и RCA, а также расширенные инструменты недельного планирования работ. Об этом CNews сообщили представители АО «Информатика».

Блок «Надежность» переводит систему от учета ремонтов к предотвращению отказов. FMECA выявляет уязвимые узлы, RCM предлагает стратегию обслуживания, RCA разбирает уже случившиеся отказы с построением диаграммы Исикавы и «Why-анализа», а также плана корректирующих мер. Карта показателей готовности рассчитывает MTBF, MTTR, MTW и два варианта КТГ, давая объективные метрики для службы ТОиР.

Для обеспечения баланса между результативностью распределения заказов на планируемую неделю и эффективностью использования рабочего времени сотрудников блок «Планирование» АСМО-ТОиР получил механизм оперативного планирования с отображением на диаграмме Ганта. Система автоматически рассчитывает продолжительность операций и предупреждает о конфликтах: перегрузке сотрудника, несоответствии должности или рисках срыва сроков. Можно формировать альтернативные сценарии графика и выбирать оптимальный. В системе ведутся основные KPI для недельного плана с отображением эффективности распределения работ.

Также добавлены иерархический останов оборудования, регламент гарантийного обслуживания, заявка на пуск-останов и 11 новых печатных форм.

«В версии АСМО-ТОиР 3.1 мы объединили управление надежностью и оперативное планирование в единый контур. Инженер видит не просто список работ, а влияние каждого решения на готовность оборудования и загрузку персонала. Это позволяет перейти от реакции на отказы к управлению надежностью на основе данных», — сказал Михаил Козлов, заместитель генерального директора АО «Информатика».