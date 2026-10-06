Ученые ВТИ создали программу для расчета топливоподачи на непроектном угле

Специалисты Всероссийского теплотехнического института (АО «ВТИ») получили свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Разработка предназначена для расчетной оценки работы системы топливоподачи при переходе на непроектное топливо на одной из крупных сибирских станций. Об этом CNews сообщили представители АО «ВТИ».

Программа позволяет моделировать поведение оборудования в зависимости от изменения ключевых характеристик угля относительно проектных значений. В числе анализируемых параметров — зольность, влажность и теплота сгорания, а также суточный расход топлива в пиковом режиме. На основе паспортных данных основных узлов топливоподачи система рассчитывает требуемые показатели работы и сравнивает их с фактическими возможностями станции. По результатам обработки данных программа выдает заключение о принципиальной возможности использования непроектного угля для каждой группы оборудования системы топливоподачи.

Как отмечают в АО «ВТИ», разработка отвечает задачам повышения эффективности действующих энергообъектов в условиях меняющейся структуры топливного рынка. Использование непроектных углей требует предварительной оценки — такая программа дает энергетикам инструмент для принятия обоснованных технических решений без проведения дорогостоящих натурных испытаний на начальном этапе.

«Институт последовательно наращивает компетенции в области расчетного сопровождения эксплуатации тепловых электростанций, — сказали в АО «ВТИ». — Подобные программные продукты позволяют станциям оперативно оценивать технологические риски при смене топлива и планировать мероприятия по подготовке оборудования».