Каждый второй клиент уходил к конкуренту из-за долгого ответа: «Параплан CRM» выяснила, как сегодня выбирают учебный центр

«Параплан CRM», разработчик CRM-системы для образовательного бизнеса, опросила клиентов учебных центров. 52% респондентов хотя бы раз выбирали другой центр, потому что им долго не отвечали или до них было сложно дозвониться. Скорость реакции, онлайн-сервисы и знание истории клиента сегодня влияют на выбор не меньше, чем цена. Об этом CNews сообщили представители «Параплан CRM».

Ключевые результаты

Клиенты сравнивают. 68% респондентов перед покупкой рассматривают 2–3 учебных центра. На первом же варианте останавливаются лишь 6%.

Дешевле – не главное. 52% заметили, что за год стали тратить на дополнительное образование больше. При повышении цен половина опрошенных сначала оценивает соотношение результата и стоимости. Искать центр подешевле готовы только 35 из 351 человека (около 10%).

Онлайн-сервисы стали нормой. 82% считают онлайн-оплату обязательной, 80% ожидают онлайн-запись, 78% хотят решать организационные вопросы без администратора.

Скорость ответа решает. 80% ждут ответа в течение часа рабочего времени, 34% – за 5–15 минут. 52% уже уходили к конкуренту из-за долгого ответа или сложностей со связью.

Важна память о клиенте. 88% хотят, чтобы сотрудники знали историю общения. 44% раздражает, когда теряется информация из прошлых разговоров, 32% – когда приходится повторно объяснять тот же вопрос.

Персонально, но без спама. 92% положительно относятся к индивидуальным сообщениям, но 40% раздражает слишком частые рассылки.

Один из участников опроса сформулировал ожидания так: «Было бы здорово, если бы у центра был личный кабинет или чат-бот, который позволит меньше взаимодействовать с администратором».

«Сегодня клиент учебного центра сравнивает не только цену и программу, но и то, насколько быстро и удобно с ним работают. Половина людей уже уходила к конкуренту только потому, что им долго не отвечали. Быстрая реакция, онлайн-запись и оплата, знание истории каждого клиента перестали быть конкурентным преимуществом – это базовое ожидание», – сказала Виктория Саблина, продуктовый маркетолог «Параплан CRM.»

О исследовании

В опросе участвовали 351 клиент учебных центров. 44% покупали занятия для себя, 34% для ребенка, 22% — оба варианта. Большинство занимались очно или в смешанном формате, только онлайн — всего 26%.