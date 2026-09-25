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Стартап AvangardAI интегрируется с Алисой AI Про

ИИ-платформа для продаж AvangardAI станет доступна пользователям Алисы AI Про — нового ИИ-помощника Яндекса для бизнеса — в формате плагина. Подключив AvangardAI, пользователи смогут использовать ИИ-помощника как персонального ассистента в продажах или тренажер для развития навыков продаж.

Платформа AvangardAI помогает коммерческим подразделениям работать с тем, что обычно остается внутри звонков, переписок и CRM: контекстом общения с покупателем, его запросами, возражениями и договорённостями о следующем шаге. Она анализирует коммуникации с клиентами, показывает, что в разговоре сработало, а что можно улучшить, и предлагает менеджеру рекомендации по дальнейшей работе с конкретным покупателем.

Виталий Александров, сооснователь AvangardAI: «Для нас особенно ценно, что Яндекс выбрал AvangardAI для интеграции в свой продукт для бизнеса. Для стартапа это важное подтверждение качества и востребованности технологии. Мы строим не отдельный инструмент под одну задачу, а full-stack решение для продаж: от обучения менеджеров до инструментов на основе анализа коммуникаций, которые помогают эффективнее работать с каждым покупателем».

Например, ИИ может обратить внимание, что в разговоре не была выяснена цель покупки, менеджер не ответил на значимое возражение или не зафиксировал дату следующего контакта. Такие детали напрямую влияют на конверсию, но руководителям продаж сложно регулярно отслеживать их вручную во всех коммуникациях команды. AvangardAI помогает сделать эту работу системной.

Отдельное направление платформы — обучение сотрудников. Начинающие менеджеры по продажам могут отрабатывать навыки на сценариях, близких к реальным рабочим ситуациям, что позволяет тренироваться до выхода в реальные коммуникации и быстрее получать обратную связь по работе с клиентами.

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