Исследование: персональные настройки делают онлайн-встречи доступнее для глухих пользователей

«Контур.Толк» и Учебно-методический центр Всероссийского общества глухих (УМЦ ВОГ) провели исследование опыта глухих пользователей во время онлайн-встреч. Выводы основаны на интервью с людьми с разным состоянием слуха, опытом и привычками в общении. Исследование показало, какую роль во время видеовстреч играют размер и расположение видео, перевод на русский жестовый язык (РЖЯ), онлайн-транскрипция, чат и возможность самостоятельно настраивать интерфейс. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В исследовании приняли участие сотрудники Всероссийского общества глухих, преподаватели и исследователи жестового языка, специалисты по инклюзивному образованию, лекторы, режиссер, работающая с глухими актерами, и другие. Среди респондентов были люди, которые в разной степени используют жестовый язык, слуховые аппараты, чтение по губам и распознавание речи.

Один из основных выводов исследования – пользователю важно самостоятельно определять, какое видео должно оставаться в центре внимания. В жестовом языке значение имеют не только движения рук, но и мимика, артикуляция и положение корпуса. Поэтому слишком маленькое или обрезанное изображение может привести к потере части информации. Проблема возникает тогда, когда во время демонстрации экрана видео переводчика исчезает или автоматически уступает место участнику, который говорит голосом.

Онлайн-транскрипция является важным инструментом доступности. Для некоторых пользователей текст становится основным способом воспринимать устную речь, например, во время разговора со слышащим собеседником без переводчика. Для других он служит дополнительной опорой. При этом ценность транскрипции снижается, если текст появляется с задержкой, содержит много ошибок или перекрывает другие важные элементы интерфейса.

Исследование показало, что чат для части глухих пользователей – один из основных каналов общения. Если нет переводчика или распознавания речи, вся коммуникация между глухим и слышащим участниками может проходить только письменно. В других случаях слышащий собеседник говорит голосом, его речь преобразуется в текст, а глухой участник отвечает в чате. Поэтому возможность одновременно видеть нужное видео, читать текст и пользоваться чатом напрямую влияет на доступность встречи.

По итогам исследования эксперты обозначили несколько принципов, которые стоит учитывать при разработке сервисов видеосвязи:

Сделать видео предсказуемым. Пользователь должен иметь возможность закрепить переводчика или глухого спикера, увеличить его окно и сохранить выбранное видео на экране при смене говорящего или демонстрации презентации.

Проверять совместную работу функций. Переводчик, слайды, онлайн-транскрипция и чат должны быть доступны одновременно и не вытеснять друг друга. Для распознавания речи также важны скорость и точность появления текста.

Отдельно тестировать мобильные сценарии. На небольшом экране пользователь должен сохранять возможность и следить за разговором, и отвечать удобным способом.

Сохранять доступ к записи встречи. Видео переводчика должно попадать в запись, расшифровка быть доступна текстом и в виде субтитров.

Оставлять возможность персональной настройки. Пользователь может менять размер видео, положение субтитров или их оформление. При этом базовый интерфейс должен быть удобным без необходимости предварительно настраивать большое количество параметров.

Юлия Ладик, менеджер по развитию «Контур.Толка»: «Доступность онлайн-встречи зависит не от одной отдельной функции. Важно как видео, демонстрация экрана, транскрипция и чат работают одновременно. Пользователь должен иметь возможность сохранить на экране нужного ему участника, видеть переводчика вместе с презентацией и не выбирать между субтитрами и чатом. Для команды разработки такие сценарии помогают смотреть на интерфейс именно с точки зрения того, сможет ли человек полноценно следить за разговором и участвовать в нем».

Исследование также показало, что универсального сценария для всех глухих пользователей нет. Одним участникам прежде всего нужен переводчик РЖЯ, другим – онлайн-транскрипция или чат, а способы коммуникации могут меняться даже в рамках одной встречи. Поэтому задача интерфейса – предоставить отдельные функции доступности и сделать так, чтобы человек мог использовать их вместе и выбирать подходящий ему способ участия в разговоре.