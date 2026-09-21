UserGate впервые продемонстрирует новое решение криптографической защиты ГОСТ VPN

UserGate, российский разработчик решений в области кибербезопасности, впервые продемонстрирует новый продукт ГОСТ VPN. Новинка адресована заказчикам, которые нуждаются в сертифицированном средстве криптографической защиты информации (СКЗИ), соответствующем требованиям российских регуляторов. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Аудиторией UserGate ГОСТ VPN являются органы государственной власти и коммерческие организации, использующие высококлассные средства защиты сетевого трафика, которые хранят, обрабатывают и передают персональные данные и применяют каналы связи со средствами криптографической защиты, соответствующими требованиям российского законодательства.

UserGate ГОСТ VPN — средство криптографической защиты информации, типовая функциональность которого дополнена соответствием нормам российского законодательства и подзаконных актов, регулирующих применение VPN в корпоративном сегменте. UserGate ГОСТ VPN будет доступен в качестве дополнительной функциональности решений компании, которые уже используются заказчиками или планируются к использованию в будущем. В настоящий момент идут работы в рамках процедуры сертификации, подтверждающие соответствие решения этим требованиям.

UserGate ГОСТ VPN будет доступен для тестирования заинтересованным компаниям в ноябре 2026 г. Начало поставок решения планируется на I квартал 2027 г. С этого же времени заказчики и партнеры UserGate могут планировать использование нового продукта в своих текущих и перспективных проектах.

«Выход UserGate ГОСТ VPN — реакция компании на многочисленные запросы заказчиков и партнеров. Решения UserGate широко используются в государственном секторе и крупными предприятиями, в том числе и класса Enterprise. Для таких клиентов применение исключительно сертифицированных средств защиты информации, в том числе и СКЗИ, — обязательное условие. Теперь они могут воспользоваться нашим новым решением и избежать сложных и затратных процедур, необходимых для интеграции уже применяемых решений UserGate со сторонними средствами. К слову, это не только упростит процесс внедрения в целом, но и позволит снизить общую стоимость внедрения и обслуживания систем», — сказал Игорь Гайдаш, руководитель службы специальной разработки UserGate.