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«AАМ Системз» представила модуль автоматизированного выборочного досмотра

Компания «ААМ Системз» разработала программный модуль для системы контроля и управления доступом APACS, предназначенный для автоматизации выборочного досмотра сотрудников при выезде с территории предприятия. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Новое решение позволяет организовать процедуру досмотра без необходимости проверять каждого сотрудника. Система автоматически формирует выборку на основании заданных параметров, временно ограничивает возможность самостоятельного выезда выбранного сотрудника, уведомляет службу безопасности и после завершения процедуры восстанавливает права доступа.

Модуль работает в связке с системой контроля доступа на парковке. При въезде сотрудник предъявляет пропуск считывателю, после чего система определяет возможность его последующего включения в выборку на досмотр.

Для настройки процедуры предусмотрены параметры, позволяющие учитывать специфику конкретного объекта: максимальное количество сотрудников, подлежащих досмотру в течение дня; вероятность выбора сотрудника для досмотра; список сотрудников, автоматически исключаемых из выборки.

Таким образом, служба безопасности может адаптировать алгоритм выборочного контроля в соответствии с внутренними регламентами предприятия.

Контроль доступа интегрирован с процедурой досмотра. Если сотрудник выбран для досмотра, система автоматически отзывает группу доступа, которая позволяет самостоятельно покинуть парковку.

Информация о необходимости проведения досмотра отображается в клиентском приложении APACS. При предъявлении пропуска на выезде сотрудник появляется в специальном модуле «Спецконтроль», где служба безопасности получает информацию о необходимости проведения проверки.

После успешного прохождения досмотра и выезда автомобиля ранее отозванные права доступа автоматически восстанавливаются.

Такой подход позволяет объединить в одном процессе выбор сотрудника, управление доступом, информирование службы безопасности и фиксацию событий.

Наряду с автоматическим выбором модуль предусматривает ручное управление. Администратор может самостоятельно добавлять сотрудников в список на досмотр, удалять их из списка и изменять параметры автоматической выборки.

Отдельное внимание уделено нештатным ситуациям. При необходимости модуль можно временно отключить вручную или автоматически по тревожному сигналу. Например, при эвакуации это позволяет снять ограничения, связанные с выборочным досмотром, и обеспечить беспрепятственный выезд сотрудников с территории предприятия.

«Выборочный досмотр — это задача, в которой важно найти баланс между требованиями безопасности и удобством сотрудников. Мы автоматизировали этот процесс непосредственно внутри системы контроля доступа APACS: система сама определяет, кого необходимо направить на проверку, передаёт информацию службе безопасности и управляет временными ограничениями доступа», — отметили в «ААМ Системз».

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