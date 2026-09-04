ИИ-ассистент Cloud.ru решает каждое десятое обращение без участия инженера

ИИ-ассистент инженеров поддержки, запущенный Cloud.ru, закрывает уже 10% обращений без участия человека. После его внедрения среднее время обработки сложных запросов сократилось в два раза, а простые вопросы теперь решаются за несколько минут. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Cloud.ru перестроил работу клиентской поддержки в B2B-сегменте — ввел новую систему метрик, изменил принципы найма и обучения инженеров, а позже добавил в процесс ИИ, который сегодня закрывает каждое десятое обращение. ИИ-ассистент классифицирует запросы, собирает информацию для диагностики и отвечает на стандартные вопросы по документации. В более сложных случаях ИИ передает тикет инженеру, предварительно собрав историю обращений клиента, похожие кейсы и подходящие материалы из базы знаний.

После внедрения ассистента поиск информации занимает от 30 секунд до трех минут вместо прежних 15-20 минут. Также сократилось время, необходимое новому инженеру поддержки, чтобы начать самостоятельно работать с обращениями — с шести до двух-трех месяцев. ИИ-помощник дает специалисту доступ к накопленному опыту команды непосредственно во время работы с тикетом.

«Качественная B2B-поддержка сочетает оперативность с глубоким пониманием ситуации клиента. Перед нами не стояла задача сократить штат, а, наоборот, через автоматизацию рутины высвободить команде время на кейсы для сложных и критичных ситуаций. У клиента всегда остается возможность обратиться к человеку», — сказала Алена Дробышевская, директор блока клиентского успеха Cloud.ru.

ИИ-ассистент работает на основе внутренней базы знаний Cloud.ru, в которую входит более 25 тыс. статей. Решение развернуто внутри защищенной инфраструктуры компании и использует сервисы Evolution AI Factory.