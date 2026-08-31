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«Авито Услуги»: россияне превращают гостиные в домашние игровые зоны

Вместо похода в интернет-клуб – консоль на выходные, VR-шлем, проектор и несколько геймпадов для друзей. Россияне все чаще собирают собственный «киберклуб» дома: по данным аналитики «Авито Услуг», спрос на аренду игрового оборудования в июле 2026 г. вырос сразу в нескольких категориях. Похоже, игровой вечер теперь начинается не с поиска свободного места в клубе, а с доставки техники прямо к дивану. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

Вместо почасовой аренды в клубе пользователи получают возможность играть столько, сколько хочется, выбирать собственный сценарий вечера и не зависеть от наличия свободных консолей. А главное, не приходится никуда ехать: достаточно позвать друзей, запастись напитками и закусками и включить игру.

VR – уже не просто аттракцион

Один из самых заметных трендов – виртуальная реальность. Только за месяц спрос на аренду VR-очков в июле вырос на 27,6%. Все больше пользователей хотят попробовать иммерсивные игры и развлечения без покупки дорогостоящего оборудования.

При этом растет интерес и к технике для совместной игры. Спрос на аренду геймпадов за месяц увеличился на 43,1%. Дополнительные контроллеры позволяют подключить к игре друзей и превратить обычный вечер дома в полноценное игровое соревнование.

Консоль – центр домашнего киберклуба

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Игровые приставки по-прежнему остаются основой домашней игровой зоны: в июле 2026 г. спрос на аренду вырос на 46,5%.

Но одной консоли становится недостаточно – пользователи хотят масштабировать впечатления. Особенно быстро растет интерес к проекторам: спрос на аренду увеличился сразу на 63,8%. Получается своеобразный конструктор домашнего развлечения: приставка отвечает за игру, несколько геймпадов за компанию, VR за новые впечатления, а проектор за большой экран.

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