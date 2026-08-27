За зарплату на собеседовании женщины торгуются жестче

Категорически не готовы пересматривать свои запросы по зарплате 36% россиян. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 3 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

К снижению ожиданий по зарплате готовы 52% россиян: каждый четвертый соискатель (24%) потенциально согласен снизить запросы не более чем на 10%, еще 16% — не более чем на 5%, а по 5% опрошенных — на 15 и 20% соответственно. Доля тех, кто согласен уменьшить ожидания на четверть, составила 2%. Средний же максимальный размер уступки достиг 10,5% (в январе 2026 г. — 9,5%). При этом 36% россиян настроены категорично и не собираются снижать зарплатные ожидания.

Мужчины демонстрируют бо́льшую гибкость и меньшую категоричность: в среднем они согласны уступить 11,1% против 9,9% среди женщин, при этом доля абсолютно непреклонных среди представительниц слабого пола выше (39% против 32% среди мужчин).

Чем старше респонденты, тем жестче их позиция. Среди молодежи до 24 лет лишь 22% не готовы снижать ожидания, а максимальный средний размер уступки — 11,3%. Среди граждан 45+ категорично настроены уже 43%, а средняя уступка составляет 9,9%.

Среди обладателей высшего образования доля несговорчивых составляет 36%, а средний процент снижения — 10,1%; среди тех, у кого среднее профессиональное образование, эти показатели составляют 39 и 10,6% соответственно.

Наличие постоянной работы по-прежнему делает соискателей менее гибкими: 40% работающих не готовы снижать ожидания (29% среди безработных соискателей), и согласны уступить трудоустроенные меньший процент (10,1 и 10,7% соответственно).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 624. Время проведения: 10—18 августа 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 3 тыс. респондентов.