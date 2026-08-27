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Михаил Аронсон назначен новым управляющим партнером Strategy Partners

Михаил Аронсон назначен новым управляющим партнером Strategy Partners. В Strategy Partners Михаил Аронсон сосредоточится, в первую очередь, на разработке и утверждении новой бизнес-стратегии, ориентированной на ИИ-технологиях, задачах по увеличению выручки компании и повышению операционной эффективности. Об этом CNews сообщили представители Strategy Partners.

За плечами Михаила более 20 лет опыта управления крупными российскими ИТ-компаниями. Михаил — один из основателей группы компаний «Цифра». Последние два года он занимал пост генерального директора ГК «Цифра», где отвечал за масштабирование бизнеса и вывод компании на лидирующие позиции в сегменте цифровизации промышленности.

За годы профессиональной деятельности Михаил приобрел внушительные компетенции по организации и развитию бизнеса (включая запуски проектов «с нуля»), технологическому консалтингу, продвижению технологий, импортозамещению западных решений, а также выводу на рынок новых ИИ-продуктов.

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Пресс-служба Strategy Partners
Михаил Аронсон назначен новым управляющим партнером Strategy Partners

Михаил Ермилов, руководивший компанией последний год, остается в составе топ-менеджмента Strategy Partners. В новой должности Михаил сфокусируется на дальнейшем развитии и расширении бизнес-направлений компании.

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