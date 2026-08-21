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«Битрикс24» представляет «Онбординг» — решение для автоматизации адаптации новых сотрудников

Адаптация новичков в большинстве компаний остается несистематизированной: договоренности разбросаны по разным чатам и почте, задачи на испытательный срок не фиксируются, руководитель не всегда вовремя выходит на связь. Для автоматизации этого процесса «Битрикс24» представляет цифровое рабочее место «Онбординг». Решение делает весь цикл выхода нового сотрудника — от подготовки к первому дню до закрытия испытательного срока —управляемым и эффективным. Цифровое рабочее место в «Битрикс24» – это виртуальное рабочее пространство, которое объединяет инструменты для управления задачами, проектами, документооборотом и коммуникациями и заточено под потребности конкретного отдела. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Решение построено как единый смарт-процесс на три воронки. Пребординг — подготовка к выходу: оформление документов, выдача техники, настройка доступов и составление плана адаптации. «Онбординг» — первый день и первые две недели: прием, обучение и сбор обратной связи. «Испытательный срок» включает ежемесячные ревью, предварительные выводы по итогам ИС и уведомление новичка.

Система не позволяет пропустить определенные стадии, предусматривает разграничение ролей специалиста по персоналу и руководителя, а также обеспечивает его вовлечение в процесс за счет статуса наблюдателя в каждой задаче. Дополнительно предусмотрены чек-лист его готовности к первому дню, автоматические комментарии в таймлайне при смене воронки и пояснение к каждой задаче.

ЦРМ «Онбординг» доступно по подписке в маркетплейсе «Битрикс24».

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